Как в 1915: власть Гаити просит США прислать войска и навести порядок

Власти Гаити просят Соединённые Штаты Америки прислать военную поддержку. Ведь после убийства президента Жовенеля Моиза страна может углубиться в серьезный кризис.

Кроме военной помощи, гаитяне просят американцев ввести санкции против лиц, которые могут быть причастны к нападению на Моиза. В США же пока что обещаний не озвучивают.

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Гаити просит США о помощи

Гаитянские правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в нападении на Жовенеля Моиза, в результате которого президент этой страны погиб.

И среди задержанных есть двое граждан США. Впрочем, они утверждают, что были только "переводчиками" для участников операции.

В то же время гаитянские чиновники заявляют, что попросили США помочь стабилизировать страну. Среди причин и то, что после смерти президента в стране возник вакуум власти, и претендентов на нее немало.

Сейчас функции главы государства взял на себя исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

С другой стороны, президент за несколько дней до смерти назначил нового премьера – Ариэля Генри (и тот тоже считает себя руководителем страны).

Каким образом, по мнению властей Гаити, военные США могут помочь стране

Они должны взять на себя защиту порта, аэропорта, складов топлива и другой ключевой инфраструктуры. Также было бы неплохо предотвратить уличные беспорядки, которые и без того трясли страну последние годы.

Группа, финансировавшая наемников, хочет создать хаос в стране. Атака на запасы газа и аэропорт может быть частью плана,

– так сказал о потребности Гаити в помощи министр выборов Гаити Матиас Пьер.

Также он заявил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен обещали помочь его стране.

США и Гаити: краткая историческая аналогия

В 1915 году войска США уже входили на Гаити – и тоже после убийства президента этой страны. Хотя тогда это произошло в результате массовых протестов, а не организованного нападения. Введение войск Штаты объясняли как раз попыткой восстановить порядок.

Непопулярное присутствие американцев на Гаити закончилась в 1934, но США контролировали деньги Гаити до 1947 года.

Нельзя сказать, как свидетельствуют данные Wikipedia, что страна после этого начала двигаться к успеху. По состоянию на 2021 год Гаити с населением 11 миллионов считают самой бедной страной Западного полушария.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала только, что Штаты направят на Гаити представителей Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности – чтобы те определили, в какой помощи нуждаются гаитяне.