Під час повномасштабної війни адаптація росіянами українських технологій, методів і тактики стала звичним явищем. Тепер ворог перейняв використання спортивно-тренувальних літаків Як-52 для збиття дронів у глибокому тилу.

Для цього країна-агресорка створила перший льотний загін "Барс-Сармат". Детальніше повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мілітарний" та Defense Express.

Як росіяни використовують Як-52?

Інформація про пошук росіянами бортів для протиповітряної оборони з'являлася раніше, однак тепер у мережі оприлюднили кадри, на яких стрілець зі штурмовою гвинтівкою залазить в кабіну легкомоторного літака.

Російський Як-52 загону "Барс-Сармат": дивіться відео

Аналітики Defense Express зауважили, що в Україні Як-52 здебільшого використовували для полювання саме за розвідувальними безпілотниками, як-от "Орлан" і Zala. До того ж це рішення з'явилося ще до масштабного застосування зенітних дронів, які наразі переважно виконують такі задачі.

Росіяни ж у такий спосіб перехоплюють українські далекобійні дрони, швидкість та висота польоту яких достатньо невеликі, аби наздоганяти їх на спортивно-тренувальному літаку. "Це важливо, бо збиття проводиться з особистої зброї стрільця у стилі Першої світової війни", – підкреслюють у виданні.

Подібні операції з протиповітряної оборони потребують великої координації – як від екіпажу Як-52, так і між військовими загалом. Йдеться про наявність цифрових систем управління, які позначатимуть цілі, та про уникнення "дружнього вогню", що в Росії вже ставалося навіть з цивільними літаками.

Про які проблеми це може свідчити?

Оскільки країна-агресорка має величезну кількість зенітно-ракетних комплексів та винищувачів, причини такого рішення з легкомоторними літаками викликають питання.

Тут нам допомагають масштаби країни, з якими наявних засобів ППО просто недостатньо, особливо після того, як їх концентрують поряд з Москвою, владними об'єктами та лінією фронту,

– пишуть у Defense Express.

Окрім того, завдяки невеликій швидкості та висоті польоту українські безпілотники складніше помітити й перехопити із ЗРК. "Тут могли б знадобитися бойові літаки та вертольоти, одначе схоже навіть з ними існують якісь питання, що змушують звертатися ще до простішого засобу", – йдеться в матеріалі.

Як-52 / Фото з відкритих джерел

Довідка: Спортивно-тренувальний літак Як-52 має низьку швидкість звалювання, що складає 100 – 140 кілометрів на годину та дозволяє йому переслідувати дрони, маневруючи на відносно низьких швидкостях. Натомість максимальна швидкість у 470 кілометрів на годину й тривалість польоту у 2,5 години дають час для пошуку цілей і відбиття великих дронових атак противника.

Найімовірніше, що наразі Як-52 залучають на добровільній ініціативі. Про це також пише "Мілітарний" із посиланням на Іллю Туманова, автора авіаційного каналу Fighterbomber.

Центр спеціального призначення "Барс-Сармат" збройних сил Росії розгорнув ланку з 6 перехоплювачів, придбаних або переданих благодійниками. Згодом підрозділ планують розширити.

Війна в Україні та авіація: останні новини