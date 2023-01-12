Британія видала "золоті візи" злочинцям, з них десяток підсанкційних російських олігархів, – ЗМІ

Десяток російських олігархів, які потрапили під санкції у Британії після вторгнення Росії Україну, раніше отримали "золотої візи" для переїзду в країну. Їм "пощастило" їх отримати до того, як країна закрила цю програму.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну уряд Британії скасував видачу "золотих віз", які давали можливість отримати дозвіл на проживання тим, хто інвестував не менше 2 мільйонів фунтів стерлінгів в країну. Британія побоювалась притоку незаконних російських грошей. Згодом виявилось, що серед людей, які вже отримали ці візи, є російські олігархи.

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Як Британія стала прихистком олігархів з усього світу

Візи, вперше запроваджені у 2008 році, були популярними серед заможних людей з Росії, Китаю та Близького Сходу. Російські олігархи та китайські підприємці за останні два десятиліття стікалися до Лондона, скуповуючи все – від розкішних будинків до футбольних клубів.

У рамках програми іноземці, які вклали 2 мільйони фунтів стерлінгів в активи у Великій Британії, могли подати заяву на отримання посвідки на проживання після 5 років перебування в країні. Вкладення 10 мільйонів фунтів дозволило подати заявку за два роки. Загалом країна видала 12 000 золотих віз, більш ніж 2 500 з яких отримали росіяни.

Потік інвестицій у десятки мільярдів фунтів стерлінгів й справді допоміг Лондону зберегти свою позицію однією із найбільших фінансових столиць світу. Але тепер британський уряд стурбований джерелами походження цих багатств, особливо після вторгнення Росії до України.

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Міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Брейверман сказала, що перевірка продемонструвала, що схема "залучила непропорційно велику кількість заявників із країн, зазначених у Національній оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму Великої Британії".

За її словами, перевірка також виявила "докази того, що заявники з високим рівнем ризику шукають та використовують фінансові установи, які мають найслабший контроль за належною обачністю клієнтів".

Уряд відмовився говорити, скільки віз було видано особам з кримінальним минулим. Але при цьому Брейверман зізналась, що 10 олігархів, які потрапили під санкції після 24 лютого, були серед тих, хто скористався цією системою. Втім, їхні імена вона не назвала.