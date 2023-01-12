Британия выдала "золотые визы" преступникам, из них десяток подсанкционных российских олигархов - СМИ

Десяток российских олигархов, попавших под санкции в Британии после вторжения России в Украину, ранее получили "золотую визу" для переезда в страну. Им "повезло" получить их до того, как страна закрыла эту программу.

За несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину правительство Британии отменило выдачу "золотых виз", которые давали возможность получить вид на жительство тем, кто инвестировал не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в страну. Британия опасалась притока незаконных российских денег. Впоследствии оказалось, что среди людей, уже получивших эти визы, есть российские олигархи.

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Как Британия стала пристанищем олигархов со всего мира

Визы, впервые введенные в 2008 году, были популярны среди состоятельных людей из России, Китая и Ближнего Востока. Российские олигархи и китайские предприниматели за последние два десятилетия стекались в Лондон, скупая все от роскошных домов до футбольных клубов.

В рамках программы иностранцы, вложившие 2 миллиона фунтов стерлингов в активы в Великобритании, могли подать заявление на получение вида на жительство после 5 лет пребывания в стране. Вложение 10 миллионов фунтов позволило подать заявку за два года. В целом страна выдала 12 000 золотых виз, более 2 500 из которых получили россияне.

Поток инвестиций в десятки миллиардов фунтов стерлингов действительно помог Лондону сохранить свою позицию одной из крупнейших финансовых столиц мира. Но теперь британское правительство озабочено источниками происхождения этих богатств, особенно после вторжения России в Украину.

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Министр внутренних дел Британии Суэлла Брейверман сказала, что проверка продемонстрировала, что схема "привлекла непропорционально большое количество заявителей из стран, указанных в Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Великобритании".

По ее словам, проверка также выявила "доказательства того, что заявители с высоким уровнем риска ищут и используют финансовые учреждения, которые имеют самый слабый контроль над надлежащей осмотрительностью клиентов".

Правительство отказалось говорить, сколько виз было выдано лицам с уголовным прошлым. Но при этом Брейверман призналась, что 10 олигархов, попавших под санкции после 24 февраля, были среди тех, кто воспользовался этой системой. Впрочем, их имена она не назвала.