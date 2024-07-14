Що треба знати про найважливіших "миротворців" війни

Індія – абсолютний чемпіон з морського імпорту російської кривавої сирої нафти.

Скільки Індія заплатила державі-агресорці

У травні 2024 року, за даними нашого власного моніторингу, Індія імпортувала 7,1 мільйона тонн сирої нафти з російських портів Балтійського (5,7 мільйона тонн) та Чорного (1,4 мільйона тонн) морів. Це 47,6% від загального обсягу експорту сирої нафти з портів цих двох морів.

Читайте також Новий рівень лякалок: як Путін відчайдушно намагається сформувати переговорну позицію

Тобто до Індії прибули 49 зі 100 танкерів з сирою нафтою з Балтійського та 10 з 29 танкерів з Чорного моря. У цілому половину всієї сирої нафти з портів Балтійського та 40% з портів Чорного моря купила Індія.

Щоб оцінити це в валюті, можна все перемножити, за бажанням від цієї суми відмінусувати фрахтові ставки для танкерів Suezmax на цьому маршруті – приблизно 4,6 мільйона доларів за рейс. Вийде, що індійські покупці сплатили Росії за сиру нафту в травні близько 3,8 мільярда доларів.

Абсолютний чемпіон

2 місце з морського імпорту російської кривавої сирої нафти в травні 2024 року і абсолютний чемпіон світу з морського імпорту російських нафтопродуктів – Туреччина. У травні Туреччина імпортувала 2,5 мільйона тонн сирої нафти:

з російських портів Балтійського моря – 2,1 мільйона тонн,

Чорного моря – 0,4 мільйона тонн.

Це 17,3% від загального обсягу експорту сирої нафти з портів цих двох морів.

Всього до Туреччини прибули 19 зі 100 танкерів з сирою нафтою з Балтійського та 4 з 29 танкерів з Чорного моря.

Крім того, за травень Туреччина імпортувала 2,3 мільйона тонн нафтопродуктів з російських портів Балтійського (0,7 мільйона тонн) та Чорного (1,6 мільйона тонн) морів. Це 37,7% від загального обсягу експорту нафтопродуктів Росії з портів цих двох морів.

Важливо НАТО повторює свою помилку

Кількість танкерів з російськими нафтопродуктами, які прийняли турецькі порти в травні може приголомшити непідготовленого читача: 83 з Чорного моря і 16 з Балтійського. З цих 99 танкерів 35 – російські.

До речі, після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина у 2022 році збільшила середньомісячні показники цього імпорту вдвічі, а далі навіть в 3 – 4 рази.

Вже не тільки фахівці нафтового ринку ставлять риторичне питання: невже в Туреччині в 3 рази зросло використання неякісного російського дизельного пального? Або це щось інше?

Ми цінуємо допомогу Туреччини, але...

Додамо тему, щодо якої виникає багато питань. Вже рік, з липня 2023, Туреччина просуває тему поновлення роботи чорноморської зернової ініціативи (тієї самої – за участі ООН, Росії й Туреччини, з якої Росія демонстративна вийшла). Хоча весь цей рік успішно працює альтернатива – український морський експортний коридор (без ООН, без Росії і без Туреччини). Навіщо це турецькому президенту, ніхто зрозуміти не може. Залишається припустити, що:

турецькому лідеру щось відомо про плани Росії атакувати судна, що йдуть до портів "Великої Одеси" українським коридором;

або він виконує прохання Владіміра Путіна, якому, звісно, не подобається, що судна на шляху до українських портів тепер ніхто не оглядає.

Зауважте Україна перемогла Росію у стінах ООН

Так, ми цінуємо те, що Туреччина закрила свої протоки для військових кораблів Росії. І про "Байрактари" не забули. Але…

Усі країни-"миротворці" – і ті, що є, і ті що з'являться – просто мають бізнес з путінською Росією. Турбуються вони не про мир, а про те, що їхні банки вже відчувають. Інакше вже скоро доведеться свій бізнес з країною-агресором якось згортати.