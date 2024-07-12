Чому резолюція про ЗАЕС важлива

Звісно, вже завтра Росія "почне" виконувати цю вимогу. Ясно, що ні.

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А чому? Та тому, що Росія – це країна-терорист, яка розтоптала міжнародне право та статус міжнародних організацій. Особливо таких безхребетних, аморфних і, як показав час, нікчемних як ООН.

Країна-терорист відкрито глузує з міжнародного права, плює на Женевську конвенцію, стираючи в попіл міста, завдаючи ударів по медичних установах, мучачи голодом військовополонених, займаючись геноцидом в Україні, яка стікає кров'ю, і при цьому головуючи в ООН.

Пам'ятаю, як свого часу нас вчили тому, що безініціативність Ліги націй призвела до Другої світової війни. Зупиняти військову машину Адольфа Гітлера довелося пізніше, більшими жертвами, ніж це могло б стати раніше – меншими. Але у Ліги націй хоча б вистачило мужності засудити нацистську Німеччину і виключити її зі свого складу.

Тому створена на руїнах Ліги націй ООН, яка мала стати найкращим міжнародним інститутом, не дотягнула навіть до рівня – зовсім не кращого. Ну, хоч щось роблять для історії. Записують у загальну хронологію подій свої акти стурбованості.

Цікаво Коли вже "це" закінчиться?

Та й сучасну "вісь Зла" можна окреслити завдяки цим голосуванням. У ході голосування Росію підтримали:

Білорусь,

Бурунді,

Куба,

КНДР,

Еритрея,

Малі,

сама Росія,

Нікарагуа,

Сирія.

Найсильніші цього світу!

Але для нас важливо, щоб навіть у такій організації, як ООН, до якої у багатьох неоднозначна та вкрай негативно різка риторика, звучав наш голос. Не просто звучав, а й домінував навіть над постійним членом Ради безпеки з правом вето.

Бюрократичний архаїзм, перемога над Росією у стінах якого для України не менш важлива, ніж на полі бою. Одну з таких перемог досягнута. Запорізька АЕС буде звільнена від російських окупантів, але іншими методами. Ці методи, окрім повної законності та морального права, матимуть ще й бюрократичну обґрунтованість ООН.