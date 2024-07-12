Про це президент України написав у мережі Х. Він додав, що резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.

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Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо ядерної безпеки

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС". Ця резолюція була ініційована Україною.

Так, документ підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ. За словами Зеленського, це голосування також є продовженням дискусій і рішень, ухвалених на першому Саміті миру, де пункт перший Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека" був одним з ключових питань.

Я дякую всім нашим партнерам за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що була зруйнована російською агресією. Працюючи разом, ми здатні захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності,

– додав Зеленський.

Варто зауважити, що безпекова ситуація біля Запорізької АЕС вкрай напружена. Так, на початку липня 3 безпілотники атакували одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар. Внаслідок атаки 8 працівників МАГАТЕ отримали поранення, а на підстанції стався витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з'єднання.