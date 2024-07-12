Об этом президент Украины написал в сети Х. Он добавил, что резолюция подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС.

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Генассамблея ООН поддержала резолюцию по ядерной безопасности

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Эта резолюция была инициирована Украиной.

Так, документ подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС на фоне невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ. По словам Зеленского, это голосование также является продолжением дискуссий и решений, принятых на первом Саммите мира, где пункт первый Формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность" был одним из ключевых вопросов.

Я благодарю всех наших партнеров за помощь в восстановлении безопасности во всех сферах, которая была разрушена российской агрессией. Работая вместе, мы способны защитить фундаментальные нормы международного права и общие ценности,

– добавил Зеленский.

Стоит заметить, что ситуация с безопасностью возле Запорожской АЭС крайне напряженная. Так, в начале июля 3 беспилотники атаковали одну из электроподстанций вблизи города Энергодар. В результате атаки 8 работников МАГАТЭ получили ранения, а на подстанции произошла утечка масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения.