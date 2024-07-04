В МАГАТЭ сообщили, что был также еще один "инцидент", который ставит под угрозу всю ЗАЭС.

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Что известно об атаке

Персонал станции сообщил МАГАТЭ, что 3 беспилотника, начиная с 10:40 3 июля, попали в одну из электроподстанций вблизи Энергодара.

ЗАЭС сообщила МАГАТЭ, что восемь работников, которые получили ранения в ходе вчерашнего удара дронами, были членами персонала ЗАЭС,

– заявили в МАГАТЭ.

Одному из раненых понадобилась медицинская помощь.

Последствия атаки для ЗАЭС

Удары беспилотников вызвали утечку масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения.

Пострадавшая подстанция "Радуга" пока не работает, но Энергодар и прилегающая промышленная зона, по данным МАГАТЭ, все еще имеют электроэнергию.

Также эксперты МАГАТЭ, которые работают на станции, сообщали, что видели дым и слышали взрывы со стороны распределительной станции 750 киловатт. Они узнали, что дроны попали в лес вблизи, вызвав пожар.

В агентстве сообщили, что этот "инцидент" создает риски, поскольку он поставил под угрозу единственную уцелевшую линию электропередачи, которая обеспечивает станцию питанием, в частности, для охлаждения шести реакторов во время холодной остановки.

В МАГАТЭ традиционно не указали, что атаки не энергосистему ЗАЭС и Украины в целом осуществляет Россия, однако заявили, что они должны "прекратиться немедленно".