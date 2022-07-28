Дитячі садки у Польщі: як оформити дитину з України та які умови

Польща від початку російського вторгнення прихистила мільйони українців, створила всі умови для їх нормального життя та стала надійним тилом. У вересні 2022 року для маленьких українців відчинять двері дитячі садочки.

З 24 лютого у польських дитячих садочках і школах навчалося близько 200 000 дітей з України (160 тисяч школярів і 40 тисяч малюків), ще стільки ж, за оцінками міністра освіти та науки Польщі Пшемислава Чарнека, очікується 1 вересня 2022 року. Про особливості дошкільної освіти у Польщі – читайте в матеріалі 24 каналу.

Актуально Як працюють дитячі садочки в Україні в умовах воєнного стану

Дошкільна освіта Польщі

Більшість дитячих садочків у Польщі – державні. Вони працюють з вересня по червень з перервою на літні канікули. Приватні дитячі садочки працюють цілий рік, проте, є платними.

Дитячі навчальні заклади державного типу бувають трьох видів – ясла (Żłobek), власне дитячий сад (przedszkola) та Нульовий клас (Zerówka). Лише останній в країні є обов'язковим для відвідування, оскільки є підготовчим для школи (деякі "зерувки" розташовані безпосередньо у школах), там діти вчаться читати та писати.

Як українцям оформити дитину до дитячого садочку у Польщі

Дитячі садочки в Польщі починають працювати о 7 ранку (поляки традиційно чомусь люблять рано вставати) та зачиняються о 17:00.

Процедура оформлення доволі стандартна: необхідно подати анкету-заяву на вступ (увага! польською мовою), а також – паспорт одного з батьків.

Для українських біженців у 2022 році оригінал документа є не обов'язковим – достатньо номеру та серії паспорта, а також – підтверджене місце проживання на території Польщі.

Ми готові приймати українських дітей,

– міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек запевнив, що його країна допоможе усім українським дітям й вони зможуть навчатися у польських школах і дитсадках.

Процедура запису може бути як онлайнова, так і офлайнова. Інформація про дитсадки є на сторінці місцевої гміни (муніципалітету), зареєструватися можна онлайн на освітній платформі. Втім, це може зробити директор садочка, зазначеного в переліку обраних ДНЗ першим.

Важливо Польща виділятиме дешеве житло для біженців з України

Дитину також необхідно зареєструвати у системі за допомогою PESEL (це числовий 11-значний ідентифікаційний код, що його отримують при реєстрації у в Польщі). Враховуючи складні обставини, для українців діє виключення – записатися до садочка можна й без PESEL. Для цього потрібно звернутися до управління гміни.

Зверніть увагу: карта постійного проживання або польське громадянство не потрібні.

Запис до дитсадків у Польщі традиційно триває з березня по вересень, але по факту, списки на наступний навчальний рік сформовані вже у квітні. Але для українців діє виключення – вони можуть подавати свої заявки й пізніше. Головне, щоб були місця.

Наявність місць у садочках

Через велику кількість біженців з України у Польщі виник брак місць у дитячих садочках, тому потрібно бути готовими до того, що у ДНЗ, яке вам найбільше підходить, може не бути вільних місць.

Така проблема існує, проте, існує і рішення. Потрібно повідомити у комуну й там підкажуть, в яких ДНЗ є вільні місця.

На крайній випадок, завжди є приватні ДНЗ. Щоправда, вони платні, в середньому – десь 500 – 700 злотих за "ясла" та 300 – 450 злотих за "пшедшколу".

Деякі приватні дитячі садки зробили відвідування для українських дітей у 2022 році безкоштовним. Також у Польщі з початком вторгнення росіян відкрилося чимало українських дитсадків, інформацію про них краще шукати у соцмережах та на ресурсах української діаспори в Польщі.

Żłobkowe та 500+

У Польщі діє програма субсидій для оплати навчання в приватних дитсадках – так зване Żłobkowe. Вона передбачає виплату 400 злотих на дитину для витрат на садок, няню або курси. Також є програма Сім'я 500+.

Для багатодітних родин з маленькими дітьми від 12 до 35 місяців діє програма Rodzinny kapitał opiekuńczy, вона є заміною "жлобковому" й передбачає трохи інший механізм соцвиплат – 500 злотих на місяць протягом 2 років або 1000 злотів на місяць протягом року.

Якщо дитині виповнилося 35 місяців, батьки вже отримали всі кошти на неї в рамках RKO, то вони можуть оформляти Żłobkowe.

Дії програм польське керівництво поширило й на українських біженців, за умови, що ті перебувають в країні легально.

Корисно П'ять аквапарків Польщі для активного відпочинку з дітьми

Подавати заявку на "жлобкове" треба було з 1 квітня до червня 2022 року, а для спеціально для українців строк подання заявки подовжили й вони можуть це зробити протягом всього року.

За що треба платити у польських дитсадках

Державні ДНЗ у Польщі безкоштовні, але витрати будуть все одно. Держава фактично покриває перебування дитини у садочку протягом 5 годин, а понаднормові години потрібно вже оплачувати батькам. У середньому повний день перебування з урахуванням годування обійдеться 180 злотих на місяць. Всього ж дитина, згідно з місцевими правилами, не може перебувати у садочку більш як 9 годин.

Батькам доведеться заплатити 7 – 10 на день за харчування, а також за екскурсії, навчальні заняття (секції та гуртки), книжки, канцелярію тощо.

Крім того, у Польщі існує щомісячна плата за необов'язкове дошкільне обслуговування дітей 3 – 5 років, сума встановлюється керівництвом ДНЗ за погодженням з муніципалітетом (гміною). Деякі муніципалітети вирішили скасувати ці збори для дітей-біженців з України.

Також у Польщі діє чимало благодійних фондів й організацій і приватних ініціатив, що активно допомагають українським діткам.

Україна та українці дуже цінують ці допомогу та щиро вдячні братньому польському народову за те, що протягнув руку в найскладніші часи в нашій сучасній історії.

Варто знати – Росія хоче залякати Польщу: дивіться відео