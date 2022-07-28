Детские сады в Польше: как оформить ребенка из Украины и какие условия

Польша с начала российского вторжения приютила миллионы украинцев, создала все условия для их нормальной жизни и стала надежным тылом. В сентябре 2022 года для маленьких украинцев откроют двери детские сады.

С 24 февраля в польских детских садиках и школах обучалось около 200 000 детей из Украины (160 тысяч школьников и 40 тысяч малышей), еще столько же, по оценкам министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека, ожидается 1 сентября 2022 года. Об особенностях дошкольного образования в Польше – читайте в материале 24 канала.

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Дошкольное образование Польши

Большинство детских садов в Польше – государственные. Они работают с сентября по июнь с перерывом на летние каникулы. Частные детские садики работают круглый год, однако, они платные.

Детские учебные заведения государственного типа бывают трех видов – ясли (Żłobek), собственно детский сад (przedszkola) и нулевой класс (Zerówka). Только последний в стране обязательный для посещения, поскольку является подготовительным для школы (некоторые "зерувки" расположены непосредственно в школах), там дети учатся читать и писать.

Как украинцам оформить ребенка в детский сад в Польше

Детские сады в Польше начинают работать в 7 утра (поляки традиционно почему-то любят рано вставать) и закрываются в 17:00.

Процедура оформления достаточно стандартная: необходимо подать анкету-заявление на вступление (внимание! на польском языке), а также – паспорт родителя.

Для украинских беженцев в 2022 году оригинал документа не обязателен – достаточно номера и серии паспорта, а также – подтвержденное место жительства на территории Польши.

Мы готовы принимать украинских детей,

– Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заверил, что его страна поможет всем украинским детям и они смогут учиться в польских школах и детсадах.

Процедура записи может быть как онлайновая, так и офлайновая. Информация о детсадах есть на странице местной гмины (муниципалитета), зарегистрироваться можно онлайн на образовательной платформе. Впрочем, это может сделать директор садика, указанного в перечне избранных ДОУ первым.

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Ребенка также необходимо зарегистрировать в системе с помощью PESEL (это числовой 11-значный идентификационный код, получаемый при регистрации в Польше). Учитывая сложные обстоятельства, для украинцев действует исключение – записаться в садик можно и без PESEL. Для этого необходимо обратиться в управление гмины.

Обратите внимание: карта постоянного проживания или польское гражданство не требуется.

Запись в детсады в Польше традиционно длится с марта по сентябрь, но по факту, списки на следующий учебный год сформированы уже в апреле. Но для украинцев действует исключение – они могут подавать свои заявки и позже. Главное, чтобы были места.

Наличие мест в садиках

Из-за большого количества беженцев из Украины в Польше возникла нехватка мест в детских садах, поэтому нужно быть готовыми к тому, что в ДОУ, которое вам больше всего подходит, может не быть свободных мест.

Такая проблема существует, однако существует и решение. Нужно сообщить в коммуну и там подскажут, в каких ДОУ есть свободные места.

В крайнем случае, всегда есть частные ДОУ. Правда, они платные, в среднем – где-то 500 – 700 злотых за "ясли" и 300 – 450 злотых за "пшедшколу".

Некоторые частные детские сады сделали посещение украинских детей в 2022 году бесплатным. Также в Польше с началом вторжения россиян открылось немало украинских детсадов, информацию о них лучше искать в соцсетях и ресурсах украинской диаспоры в Польше.

Żłobkowe и 500+

В Польше действует программа субсидий для оплаты обучения в частных детсадах – так называемое Żłobkowe. Она предусматривает выплату 400 злотых на ребенка для расходов на сад, няню или курсы. Также есть программа Семья 500+.

Для многодетных семей с маленькими детьми от 12 до 35 месяцев действует программа Rodzinny kapitał opiekuńczy, она является заменой "жлобковому" и предусматривает несколько иной механизм соцвыплат – 500 злотых в месяц в течение 2 лет или 1000 злотых в месяц в течение года.

Если ребенку исполнилось 35 месяцев, родители уже получили все средства на него в рамках RKO, то они могут оформлять Żłobkowe.

Действия программ польское руководство распространило и на украинских беженцев при условии, что те находятся в стране легально.

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Подавать заявку на "жлобкове" нужно было с 1 апреля по июнь 2022 года, а специально для украинцев срок подачи заявки продлили и они могут это сделать в течение всего года.

За что нужно платить в польских детсадах

Государственные ДОУ в Польше бесплатные, но расходы будут все равно. Государство фактически покрывает пребывание ребенка в садике в течение 5 часов, а сверхурочные часы нужно уже оплачивать родителям. В среднем полный день пребывания с учетом кормления обойдется в 180 злотых в месяц. Всего же ребенок, согласно местным правилам, не может находиться в садике более 9 часов.

Родителям придется заплатить 7 – 10 в день за питание, а также за экскурсии, учебные занятия (секции и кружки), книги, канцелярию и т.д.

Кроме того, в Польше существует ежемесячная плата за необязательное дошкольное обслуживание детей 3 – 5 лет, сумма устанавливается руководством ДОУ по согласованию с муниципалитетом (гминой). Некоторые муниципалитеты решили отменить это сборы для детей-беженцев из Украины.

Также в Польше действует немало благотворительных фондов и организаций и частных инициатив, которые активно помогают украинским деткам.

Украина и украинцы очень ценят эту помощь и искренне благодарны братскому польскому народу за то, что протянул руку в самые сложные времена в нашей современной истории.

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