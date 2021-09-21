Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах, – розслідування

Село Буркут на Івано-Франківщини увійшло в історію як легендарний курорт. Колись там любили відпочивати Іван Франко та Леся Українка. Наразі 80% місцевих земель контролює приватна фірма.

Журналісти-розслідувачі встановили, що схема приватизації викликає підозри у, якщо не юридичній, то моральній чистоті. До цього причетне оточення нардепа Миколи Княжицького.

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Водночас місцеві жителі розповідають: вигоду отримує сам політик.

Коли почався занепад села

Буркут у минулому був справжнім раєм українського туризму. Слава про місцеве джерело розійшлася Європою ще у XVII столітті. З того часу починається історія курортного Буркута.

Упродовж століть село переживало низку піднесень та занепадів. Водночас українська інтелігенція продовжувала проводити там відпустки. Не оминали курорт й іноземні гості.

Під час Другої світової війни туризм у селі перестав розвиватися. У час СРСР цей регіон перетворили на джерело деревини для відбудови Сходу. Деякий час місцевий завод мінеральної води ще працював. Продукцію возили до Кремля.

Остаточно занепав Буркут вже у 2000-х роках. Тоді закрили останню базу відпочинку. Значних руйнувань місцевості завдала повінь. У 2008 році з села виїхали останні постійні жителі.

Місцевими землями та будівлями володів державний Верховинський лісокомбінат. Ще у 90-х його намагалися виставити на приватизацію. Вже у 2000-х він розпродав на торгах своє майно. Зокрема, колишню їдальню купили трохи більше, ніж за 2 тисячі гривень.

Концентрація земель в одних руках

Ситуація почалася змінюватися у 2018 році. Тоді Зеленська сільська рада почала видавати земельні ділянки на території села. Це призвело до концентрації землі в одних руках.

Ключовими у цій справі стали 4 засідання сільради у 2018 – 2019 роках. За цей час у Буркуті земельні ділянки видали 22 місцевим як бійцям АТО. Відповідно до закону, ветерани мають право безкоштовно і першочергово отримати до 10 соток для будівництва житла.

Загалом розподілили 1,5 гектарів. Місцева влада зареєструвала це як державну подяку ветеранам. Водночас наразі лише 4 є офіційними власниками "подяки".

Більшість ветеранів перепродали свої ділянки одному приватному підприємству. Перші договори про продаж уклали вже наступного дня після отримання.

Сільський голова Зеленого Володимир Феркаляк розповів, що не втручається у ситуацію.

Ну от хлопці вважали за потрібне продати – вони продали. Я вообщє в цьому процесі не знаю, не участвую і не хочу вникати,

– наголосив Феркаляк.

Місцеві жителі розповідають про ціну угод

Місцеві жителі розповідають, що за землю бійцям давали по тисячі доларів. Загалом у списку ветеранів опинилися працівники бюджетної сфери, прикордонної служби, правоохоронці та представники ЗСУ.

Більшість з цих людей мають прочерки у деклараціях та нульові заощадження.

З журналістами ветерани відмовляються спілкуватися.

Також у 2020 році приватне підприємство взяло в оренду ще пів гектара землі. Документи підписали на 49 років. Щорічна оплата – 3% від вартості ділянок.

Яке підприємство стало "щасливчиком"

Загалом легендарний курорт коштував підприємцям орієнтовно 450 тисяч гривень + 3 тисячі щорічно.

Землю отримало київське підприємство "Фон Секкендорф". У ЗМІ його ймовірними власниками називають братів Андрія і Валентина Голумбівських. Останній також записав на себе одну з буркутських ділянок.

"Фон Секкендорф" нагадує привид. За даними YouControl, упродовж 2020 року підприємство отримало нульові прибутки та 92,5 тисячі гривень збитків.

На коментарі журналістів у "Фон Секкендорфі" не відповіли. Офіційний номер телефону – недоступний.

Дороги ведуть до Княжицького

Окрім купівлі будинків, підприємство "Фон Секкендорф" отримало реєстрацію торговельної марки "Буркутська джерельна вода". Того ж дня у реєстр додали ще одну торгову марку – "Буркут". Вона дає право розвивати:

готельний бізнес;

пансіонати;

табори.

Цю марку записали на Миколу Княжицького – депутата Верховної Ради від "Європейської солідарності".

Що поєднує 2 торгові марки

За даними журналістів, 2 торгові марки реєстрували одні й ті самі юристи з фірми "Юрімекс". Керує нею колишній офіційний помічник Княжицького.

Варто зауважити, що компанія-власник земель у Буркуті раніше навіть була прописана в одному з офісів групи "Юрімекс".

Княжицький заперечує зв'язок

Княжицький спростовує свій зв'язок з масовою приватизацією земель. Він наголосив, що просто любить ці землі.

Я збираю листівки про Буркут і загалом про Гуцульщину,

– заявив Княжицький.

Водночас Княжицький зізнався, що мав плани на Буркут і хотів "відновити санаторій для творчих людей".Збіг у торгових марках політик не пояснив.

Микола Княжицький: головне

Микола Княжицький – народний депутат та журналіст.

У минулому входив до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також є членом австрійського Міжнародного інституту преси.

Входив до фракції "Народного фронту" у Верховній Раді.

Наразі представляє "Європейську Солідарність".