Как окружение депутата Княжицкого скупило вымерший курорт в Карпатах, – расследование

Село Буркут на Ивано-Франковщине вошло в историю как легендарный курорт. Когда-то там любили отдыхать Иван Франко и Леся Украинка. Сейчас 80% местных земель контролирует частная фирма.

Журналисты-расследователи установили, что схема приватизации вызывает подозрения в если не юридической, то моральной чистоте. К этому причастно окружение нардепа Николая Княжицкого.

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В то же время местные жители рассказывают: выгоду получает сам политик.

Когда начался упадок села

Буркут в прошлом был настоящим раем украинского туризма. Слава о местном источнике разошлась по Европе еще в XVII веке. С того времени начинается история курортного Буркута.

На протяжении веков село переживало ряд взлетов и падений. В то же время украинская интеллигенция продолжала проводить там отпуска. Не обходили курорт и иностранные гости.

Во время Второй мировой войны туризм в селе перестал развиваться. Во время СССР этот регион превратили в источник древесины для восстановления Востока. Некоторое время местный завод минеральной воды еще работал. Продукцию возили в Кремль.

Окончательно пришел в упадок Буркут уже в 2000-х годах. Тогда закрыли последнюю базу отдыха. Значительные разрушения местности нанесло наводнение. В 2008 году из села выехали последние постоянные жители.

Местными землями и зданиями владел государственный Верховинский лесокомбинат. Еще в 90-х его пытались выставить на приватизацию. Уже в 2000-х он распродал на торгах свое имущество. В частности, бывшую столовую купили чуть больше, чем за 2 тысячи гривен.

Концентрация земель в одних руках

Ситуация началась в 2018 году. Тогда Зеленский сельский совет начал выдавать земельные участки на территории села. Это привело к концентрации земли в одних руках.

Ключевыми в этом деле стали 4 заседания сельсовета в 2018 – 2019 годах. За это время в Буркуте земельные участки выдали 22 местным бойцам АТО. Согласно закону, ветераны имеют право бесплатно и в первую очередь получить до 10 соток для строительства жилья.

В общем распределили 1,5 гектара. Местные власти зарегистрировали это, как государственную благодарность ветеранам. В то же время пока только 4 являются официальными владельцами "благодарности".

Большинство ветеранов перепродали свои участки одному частному предприятию. Первые договоры о продаже заключили уже на следующий день после получения.

Сельский глава Зеленого Владимир Феркаляк рассказал, что не вмешивается в ситуацию.

Ну вот парни посчитали нужным продать – они продали. Я вообще в этом процессе не знаю, не участвую и не хочу вникать,

– подчеркнул Феркаляк.

Местные жители рассказывают о цене соглашений

Местные жители рассказывают, что за землю бойцам давали по тысяче долларов. В целом в списке ветеранов оказались работники бюджетной сферы, пограничной службы, правоохранители и представители ВСУ.

Большинство из этих людей имеют прочерки в декларациях и нулевые сбережения.

С журналистами ветераны отказываются общаться.

Также в 2020 году частное предприятие взяло еще полгектара в аренду. Ее подписали на 49 лет. Ежегодная оплата – 3% от стоимости участков.

Какое предприятие стало "счастливчиком"

В общем легендарный курорт стоил предпринимателям ориентировочно 450 тысяч гривен + 3 тысячи ежегодно.

Землю получило киевское предприятие "Фон Секкендорф". В СМИ его предполагаемыми владельцами называют братьев Андрея и Валентина Голумбовских. Последний также записал на себя один из буркутских участков.

"Фон Секкендорф" напоминает призрака. По данным YouControl, в течение 2020 года предприятие получило нулевые прибыли и 92,5 тысячи гривен.

На комментарии журналистов в "Фон Секкендорфе" не ответили. Официальный номер телефона – недоступен.

Дороги ведут к Княжицкому

Кроме покупки домов, "Фон Секкендорф" получило регистрацию торговой марки "Буркутская родниковая вода". В тот же день в реестр добавили еще одну торговую марку – "Буркут". Она дает право развивать:

гостиничный бизнес;

пансионаты;

лагеря.

Эту марку записали на Николая Княжицкого – депутата Верховной Рады от "Европейской Солидарности".

Что объединяет 2 торговые марки

По данным журналистов, 2 торговые марки регистрировали одни и те же юристы из фирмы "Юримекс". Руководит ею бывший официальный помощник Княжицкого.

Стоит заметить, что компания-владелец земель в Буркуте ранее даже была прописана в одном из офисов группы "Юримекс".

Княжицкий отрицает связь

Княжицкий опровергает свою связь с массовой приватизацией земель. Он подчеркнул, что просто любит эти земли.

Я собираю открытки о Буркуте и вообще о Гуцульщине,

– заявил Княжицкий.

В то же время Княжицкий признался, что имел планы на Буркут и хотел "восстановить санаторий для творческих людей". Совпадение в торговых марках политик не объяснил.

Николай Княжицкий: главное

Николай Княжицкий – народный депутат и журналист.

В прошлом входил в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также является членом австрийского Международного института прессы.

Входил во фракцию "Народного фронта" в Верховной Раде.

Сейчас представляет "Европейскую Солидарность".