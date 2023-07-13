Як отримати відстрочку від мобілізації: докладне пояснення

У червні 2023 року було внесено зміни до закону, що стосується мобілізації. Розказуємо, як можна отримати відстрочення та не бути мобілізованим.

28 червня було внесено зміни в статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Вона стосується тих, хто має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану всі чоловіки 18 – 60 років є військовозобов'язаними, та є винятки.

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Хто може претендувати на відстрочку і як реалізувати це

У травні Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 18 серпня.

Ви маєте право на відстрочку, якщо відповідаєте бодай одній умові зі статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Але щоб отримати відстрочку, ви маєте отримати повістку в територіальний центр комплектування (ТЦК) для уточнення особистих даних.

Із отриманою повісткою ви вирушаєте до ТЦК і кажете, що маєте право на відстрочку. Берете з собою документи про стан здоров'я, сімейний стан або зайнятість чи бронювання на роботі, щоб підтвердити таке право.

Як підготуватися, якщо йдете до ТЦК уперше

Перевірте, на якій підставі маєте право на відстрочку. Список підстав – у статті 23.

Зберіть документи, які засвідчують ваше право на відстрочку. Які саме –запитайте в юристів або в самому ТЦК. Утім, у центрах комплектування може бути неповний список документів, адже він залежить від кожного окремого випадку.

Зробіть копії документів і завірте їх у нотаріуса (оригінали слід мати при собі, та в ТЦК варто подавати копії).

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Що робити в ТЦК

Прийшовши у ТЦК із повісткою, ви:

уточнюєте свої дані,

подаєте заяву на відстрочку (там мають бути ваші паспортні дані, прохання надати відстрочення відповідно до статті 23, дата та підпис),

надаєте документи, що підтверджують право на відстрочку.

Що робить сам ТЦК

Він реєструє вашу заяву у журналі вхідної кореспонденції.

Комісія ТЦК розглядає заяву та вирішує, чи надавати відстрочку.

Коли рішення ухвалено, вас викликають до ТЦК і надають виписку із книги протоколів. У ній указані ваші ПІБ, дата народження, підстава відстрочки, номер і дата протоколу відстрочки, а також ПІБ і підписи членів комісії, які надали вам відстрочку.

ТЦК видає довідку про надання відстрочення і ставить штамп у військовому квитку або тимчасовому посвідченні (саме ці документи ви показуєте, якщо треба підтвердити відстрочку).

Що робити, якщо ТЦК не прийняв ваші документи

Зробіть копії документів,

Завірте їх у нотаріуса,

Напишіть заяву,

Надішліть копії і заяву "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом.

. Під час отримання рекомендованих листів одержувач має розписатися. Саме його підпис підтвердить те, що ви надсилали документи, тож ТЦК має розглянути їх.

Раніше ми розказували, де законно вручати повістки, чи можна оскаржити повістку в суді, які хвороби звільняють від мобілізації, а також про те, якою буде мобілізація для жінок.