Как получить отсрочку от мобилизации: подробное объяснение

В июне 2023 года были внесены изменения в закон, касающийся мобилизации. Рассказываем, как можно получить отсрочку и не быть мобилизованным.

28 июня были внесены изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эта статья касается тех, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Во время военного положения все мужчины 18 – 60 лет военнообязаны, но есть исключения.

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Кто может претендовать на отсрочку и как реализовать это

В мае Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 18 августа.

Вы имеете право на отсрочку, если вы соответствуете хотя бы одному условию из статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Но чтобы получить отсрочку, вы должны получить повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения личных данных.

С полученной повесткой вы отправляетесь в ТЦК и говорите, что имеете право на отсрочку. Берете с собой документы о состоянии здоровья, семейном положении или занятости либо бронировании на работе, чтобы подтвердить такое право.

Как подготовиться, если идете в ТЦК впервые

Проверьте, на каком основании вы имеете право на отсрочку. Список оснований – в статье 23.

Соберите документы, удостоверяющие ваше право на отсрочку. Какие именно – спросите у юристов или в самом ТЦК. Впрочем, в центрах комплектования может быть неполный список документов, ведь он зависит от каждого частного случая.

Сделайте копии документов и заверьте их у нотариуса (оригиналы нужно иметь при себе, но в ТЦК следует подавать копии).

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Что делать в ТЦК

Придя в ТЦК с повесткой, вы:

уточняете свои данные,

подаете заявление на отсрочку (там должны быть ваши паспортные данные, просьба предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23, дата и подпись),

предоставляете документы, подтверждающие право на отсрочку.

Что делает сам ТЦК

Он регистрирует ваше заявление в журнале входящей корреспонденции.

Комиссия ТЦК рассматривает заявление и решает, предоставлять ли отсрочку.

Когда решение принято, вас вызывают в ТЦК и выдают выписку из книги протоколов. В ней указаны ваши ФИО, дата рождения, основание отсрочки, номер и дата протокола отсрочки, а также ФИО и подписи членов комиссии, предоставивших вам отсрочку.

ТЦК выдает справку о предоставлении отсрочки и ставит штамп в военном билете или временном удостоверении (именно эти документы вы указываете, если нужно подтвердить отсрочку).

Что делать, если ТЦК не принял ваши документы

Сделайте копии документов,

Заверьте их у нотариуса,

Напишите заявление,

Отправьте копии и заявление "Укрпочтой" заказным письмом с описанием.

. При получении заказных писем получатель должен расписаться. Именно его подпись подтвердит то, что вы посылали документы, и ТЦК должен рассмотреть их.

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