Виплати для українців від міжнародних організацій: детальна інструкція, як отримати

Міжнародні організації в умовах воєнного стану почали надавати фінансову допомогу незахищеним верствам населення України. Біля відділень банків утворились черги здебільшого з пенсіонерів, які хочуть оформити виплати.

Проте насправді зареєструватись для отримання коштів від міжнародних організацій можна не виходячи з дому. Про суми, процедуру оформлення та те, які категорії можуть претендувати на виплати – читайте далі.

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Хто може отримати допомогу

Міжнародні організації передусім надають фінансову допомогу незахищеним верствам населення, зокрема людям з інвалідністю, пенсіонерам, батькам та матерям-одинакам, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. Також у нинішніх умовах у пріоритеті – внутрішні переселенці. Разом з тим, теоретично, подати заявку на отримання виплат може будь-хто.

При цьому у Міністерстві соціальної політики, яке й здійснює верифікацію заявників на отримання міжнародної фінансової допомоги, наголошують, що остаточне рішення про виплату чи невиплату коштів приймають безпосередньо міжнародні організації.

Як правило, найшвидше погоджують надання фінансової допомоги заявникам, які є представниками одразу кількох категорій. Наприклад, пенсіонерам-переселенцям чи пенсіонерам з інвалідністю, внутрішньо переселеній багатодітній сім'ї тощо.

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Організації, суми і умови

На платформі "єДопомога" можна знайти всю необхідну інформацію щодо міжнародних організацій, які надають допомогу українцям. Перелік, категорії та суми виглядають так:

ЮНІСЕФ . Виплачує допомогу багатодітним родинам, що мають 3 й більше дітей віком до 18 років, при цьому хоча б одній дитині ще не виповнилося 2 років. Крім того, на кошти можуть розраховувати сім'ї, у яких є двоє неповнолітніх дітей і одна з них має інвалідність. Сума допомоги – 2 220 гривень на кожного члена сім'ї, проте не більше 33,3 тисячі гривень.

. Виплачує допомогу багатодітним родинам, що мають 3 й більше дітей віком до 18 років, при цьому хоча б одній дитині ще не виповнилося 2 років. Крім того, на кошти можуть розраховувати сім'ї, у яких є двоє неповнолітніх дітей і одна з них має інвалідність. Сума допомоги – 2 220 гривень на кожного члена сім'ї, проте не більше 33,3 тисячі гривень. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Допомагає фінансово внутрішньо переміщеним особам, у пріоритеті – ВПО-пенсіонерам, які отримують пенсію від держави розміром до 3 тисяч гривень. Сума – 2 220 гривень щомісяця, впродовж 3 місяців.

у справах біженців. Допомагає фінансово внутрішньо переміщеним особам, у пріоритеті – ВПО-пенсіонерам, які отримують пенсію від держави розміром до 3 тисяч гривень. Сума – 2 220 гривень щомісяця, впродовж 3 місяців. Всесвітня продовольча програма ООН . Дає по 2 220 гривень на кожного члена внутрішньо переміщеної сім'ї впродовж 3 місяців.

. Дає по 2 220 гривень на кожного члена внутрішньо переміщеної сім'ї впродовж 3 місяців. Товариство Червоного Хреста України. Допомагає малозабезпеченим сім'ям одноразовою виплатою у 2 500 гривень.

України. Допомагає малозабезпеченим сім'ям одноразовою виплатою у 2 500 гривень. Міжнародна організація з міграції . Надає 2 220 гривень людям з інвалідністю протягом 3 місяців.

. Надає 2 220 гривень людям з інвалідністю протягом 3 місяців. Red Rose CDS Limited. Допомагає пенсіонерам-переселенцям та/або людям з інвалідністю сумою 2 220 гривень на кожного члена сім'ї заявника впродовж 3 місяців.

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Як оформити виплати

На сайті "єДопомога" потрібно обрати категорію "Виплати від міжнародних організацій" та заповнити заявку. У спеціальній формі необхідно ввести такі дані:

ПІБ;

РНОКПП (ІПН);

паспортні дані;

адресу реєстрації;

номер телефону;

IBAN вашого рахунку у банку.

Після заповнення та надсилання заявки Мінсоцполітики обробить її та передасть міжнародній організації, під чию програму ви підпадаєте. Статус заявки оновлюватиметься на платформі "єДопомога", тож дзвонити чи кудись писати щодо процесу не потрібно.

Як нараховують кошти

Кожна міжнародна програма здійснює виплату по-різному. До прикладу, ООН надішле вам SMS-повідомлення з кодом банківського переказу (MTCN) від Western Union. З ним кошти можна буде забрати готівкою. Проте якщо ви є клієнтом "Приватбанку", "А-банку" чи "Ощадбанку", можна здійснити онлайн-переказ на власний рахунок.

Тим часом Червоний Хрест виплачує допомогу через "Приватбанк". До слова, з додатковими запитаннями та уточненнями можна звернутись на гарячу лінію Мінсоцполітики за номером телефону 1539.

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