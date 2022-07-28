Выплаты для украинцев от международных организаций: подробная инструкция, как получить
Источник:Zaxid.net
Международные организации в условиях военного положения начали оказывать финансовую помощь незащищенным слоям населения Украины. У отделений банков образовались очереди в основном из пенсионеров, которые хотят оформить выплаты.
Однако на самом деле зарегистрироваться для получения средств от международных организаций можно не выходя из дома. О суммах, процедуре оформления и о том, какие категории могут претендовать на выплаты – читайте дальше.
Обратите внимание В Украине ввели мораторий на взыскание долгов за коммуналку: кого это касается
Кто может получить помощь
Международные организации, прежде всего, оказывают финансовую помощь незащищенным слоям населения, в том числе людям с инвалидностью, пенсионерам, родителям и матерям-одиночкам, многодетным и малообеспеченным семьям. Также в нынешних условиях в приоритете – внутренние переселенцы. Вместе с тем, теоретически, подать заявку на получение выплат может любой.
При этом в Министерстве социальной политики, которое и осуществляет верификацию заявителей на получение международной финансовой помощи, отмечают, что окончательное решение о выплате или невыплате средств принимают непосредственно международные организации.
Как правило, наиболее быстро согласовываются предоставление финансовой помощи заявителям, являющимся представителями сразу нескольких категорий. Например, пенсионерам-переселенцам или пенсионерам с инвалидностью, внутренне переселенной многодетной семье и т.д.
Читайте также В Украине одна третья часть населения потеряла работу с начала войны
Организации, суммы и условия
На платформе "єДопомога" можно найти всю необходимую информацию о международных организациях, оказывающих помощь украинцам. Список, категории и суммы выглядят так:
- ЮНИСЕФ. Выплачивает помощь многодетным семьям, имеющим 3 и более детей младше 18 лет, при этом хотя бы одному ребенку еще не исполнилось 2 года. Кроме того, на средства могут рассчитывать семьи, у которых двое несовершеннолетних детей и один из них имеет инвалидность. Сумма помощи – 2 220 гривен на каждого члена семьи, однако не больше 33,3 тысяч гривен.
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Помогает финансово внутренне перемещенным лицам, в приоритете – ВПЛ-пенсионерам, получающим пенсию от государства размером до 3 тысяч гривен. Сумма – 2220 гривен ежемесячно, в течение 3 месяцев.
- Всемирная продовольственная программа ООН. Дает по 2220 гривен на каждого члена внутренне перемещенной семьи в течение 3 месяцев.
- Общество Красного Креста Украины. Помогает малообеспеченным семьям единовременной выплатой в 2500 гривен.
- Международная организация по миграции. Предоставляет 2220 гривен людям с инвалидностью в течение 3 месяцев.
- Red Rose CDS Limited. Помогает пенсионерам-переселенцам и/или людям с инвалидностью в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи заявителя в течение 3 месяцев.
Кстати Как торговля с ЕС поможет Украине компенсировать утраченные активы: объяснение Еврокомиссии
Как оформить выплаты
На сайте "єДопомога" нужно выбрать категорию "Выплаты от международных организаций" и заполнить заявку. В специальной форме необходимо ввести следующие данные:
- ФИО;
- РНОКПП (ИНН);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- телефонный номер;
- IBAN вашего счета в банке.
После заполнения и отправки заявки Минсоцполитики обработает ее и передаст международной организации, под программу которой вы подпадаете. Статус заявки будет обновляться на платформе "єДопомога", поэтому звонить или куда-то писать относительно процесса не нужно.
Как начисляют средства
Каждая международная программа производит выплату по-разному. К примеру, ООН отправит вам SMS-сообщение с кодом банковского перевода (MTCN) от Western Union. С ним средства можно будет забрать наличными. Однако если вы являетесь клиентом "Приватбанка", "А-банка" или "Ощадбанка", можно осуществить онлайн-перевод на свой счет.
Тем временем Красный Крест выплачивает пособие через "Приватбанк". Кстати, с дополнительными вопросами и уточнениями можно обратиться на горячую линию Минсоцполитики по телефону 1539.
Вас может заинтересовать – эксперт рассказал, что в ближайшее время будет происходить с курсом доллара: смотрите видео