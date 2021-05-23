Як привести себе в форму після пологів

Ви багато питаєте про це. І це дійсно глобальна і дуже довга тема для обговорення. Далі читайте російською.

Многие из вас знают, что за время беременности Робертом я набрала больше 20 кг. Так что прекрасно понимаю всех женщин, которые могут чувствовать неудовлетворенность собственной внешностью и телом. Или даже иметь послеродовую депрессию. Я знаю, что значит смотреть в зеркало и не нравиться себе.

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Самое главное – всегда консультируйтесь со своим врачом. Прежде, чем делать любые физические упражнения и даже легкие зарядки, спросите у специалиста, готово ли ваше тело к нагрузкам.

– всегда консультируйтесь со своим врачом. Прежде, чем делать любые физические упражнения и даже легкие зарядки, спросите у специалиста, готово ли ваше тело к нагрузкам. Обычно, легкую гимнастику можно выполнять через 3-4 недели после родов. Более интенсивные физические упражнения — не ранее 6–8 недель после родов или операции.

Во время беременности из-за растущего плода диафрагма женщины смещается. На позднем сроке дыхание полностью становится верхним: больше работают межреберные мышцы. Из-за привычки к такому дыханию нарушается работа диафрагмы, что может негативно сказаться на функционировании пищеварительной и кровеносной систем.

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Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок / Фото Pixabay

Чтобы восстановить правильное дыхание и укрепить мышцы живота, спины, тазового дна и ягодиц выполняйте дыхательное упражнение.

Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.

Положите одну руку на пояс, а другую — на нижнюю часть живота.

Сделайте вдох. Руки должны почувствовать, как надувается живот.

На выдохе вы полностью выталкиваете воздух из живота, одновременно втягивая мышцы тазового дна.

Сделайте два подхода по 10 вдохов и выдохов каждый день.

Также вы можете выполнять это упражнение сидя или стоя.

Когда и с чего начать тренировку на пресс?

Внешний вид живота после родов — проблема номер один почти у всех мам. Качать пресс мамам не просто можно, а нужно — только так можно восстановить мышцы живота и вернуть талию. Но приступать к легким упражнениям лучше через месяц.

Пресс после кесарева

Здесь все индивидуально. Обязательно прислушивайтесь к рекомендациям врача и помните, что здоровье и красота — понятия неразделимые. Нередко щадящие упражнения разрешается делать уже на третий месяц после рождения ребенка.

У многих женщин после кесарева шов похож на твердый валик и не желает рассасываться. Это совершенно нормально явление. Поперечный шов, полностью заживает на протяжении года. Все это время он может оставаться плотным. Над швом также нередко формируется небольшая складка. Так происходит рубцевание окружающих тканей.

Стройное тело после родов – это реально / Фото Pixabay

Как распознать, какой этот валик?

Для этого попробуйте сжать валик над швом рукой. Если он совсем тоненький, то, скорее всего, там просто кожа, которая со временем подтянется, шов станет более эластичным и подвижным.

Если при сжатии складка получается достаточно толстой и упругой – там есть жир, его надо постараться убрать самостоятельно, но очень важно подобрать правильные методы, которые благодаря вашему труду, сделают свое дело.

Очень важно не просто начать меньше есть, а составить правильный рацион и тренироваться. К упражнениям мы добавляем контрастный душ и массаж, с ними эффект будет более быстрым.

Красивые бедра и стройные ноги

Если говорить о недостатках фигуры после родов, то бедра и ягодицы – это проблема номер два после мышц живота.

Упражнений на бедра и ягодицы – масса, но сейчас вам лучше всего подойдут базовые: