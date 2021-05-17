Боль во время или после тренировки: что это значит и должна ли она быть
Боль во время или после тренировки - нормально или нет? Когда как.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Боль во время тренировки. Обычно она появляется к концу тренировки, на последних подходах. Мышцы во время нагрузки выделяют молочную кислоту, и с каждым подходом ее количество растет. Она вызывает чувство жжения в мышцах.
Не пропустите Бег: все, что вы хотели знать, но не у кого было спросить
Эта боль говорит о том, что мышцы работают. А молочная кислота никакого вреда мышцам и организму в целом не приносит.
Боль после тренировки
Эта боль возникает из-за микротравм в мышцах. После тренировки они восстанавливаются, и через пару дней боль проходит.
Явление это абсолютно нормальное.
Это значит, что работа не прошла даром, и мышцы растут.
Со временем боль после тренировок будет возникать все реже, пока вы не введете новую нагрузку.
Интересно Как держать тело в тонусе: несколько "золотых" правил
Посттренировочную боль можно минимизировать:
- делайте разминку и заминку. Важно как "войти" в тренировку, так и "выйти" из нее;
- занимайтесь регулярно, без длительных перерывов;
- подключите растяжку 1-2 раза в неделю, если вы активно занимаетесь и у вас много силовых тренировок.
Но боль бывает и "плохая", травматическая. Если боль резкая, вы не можете пошевелить конечностью, что-то хрустнуло или щелкнуло во время тренировки – стоит насторожиться и обратиться за помощью к тренеру или медику.
Если боль появилась после занятия и не проходит в течение долгого времени – это может быть травма или симптомы перетренированности, когда микротрещины не заживают. В таком случае нужно снизить нагрузку или на какое-то время вовсе от нее отказаться, заменив на пилатес или йогу.
Когда из-за боли стоит беспокоиться:
- есть припухлость тканей или покраснение, синяк;
- вы чувствуете ограничение в движении, щелчки или треск в суставе;
- боль усиливается с каждым днем;
- боль не проходит больше недели.
Поделиться новостью