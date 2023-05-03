3 важливі поради, як впорядкувати психіку після поранення

Найскладніший виклик поранення – це психіка, власна рідна психіка, яка тебе дивує.

Японська мова після поранення

Це як здивуватись одного дня, що фасад будинку, в якому ти все життя жив, раптом став ядовито-жовтим. І дивує в цьому не стільки колір, а скільки те, що ти не очікував, що цей фасад взагалі може змінити колір.

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Якщо вас фізично врятували – ви перемогли, і ця перемога лише на умовних 40%. Без цієї перемоги займатись психікою – це як схвалювати закон про заборону наступу росіян замість того, щоб фізично їх знищувати.

Але умовних 60% – це перемогти наслідки поранення в зміненій психіці. Своїй, власній, ядовито-жовтого кольору. Складність цих 60% ще й в тому, що попередні 40% залежали від компетенцій інших людей, цілої системи евакуація – стабілізація – операція – лікування – реабілітація (що це взагалі? Це слово треба зараз ввести в Червону книгу, бо в реальності це рідкість, як зникаючий вид).

Тобто 40% залежить від інших, від лікарів, за що їм низький уклін. А далі ти сам, зовсім сам.

У тебе можуть з'явитись залежності щодо стабілізації психологічного стану. В тебе не можуть, а точно з'являться нові "друзі" у вигляді параної, нерозуміння тебе і впевненості, що після поранення ти просто перейшов на японську мову.

Не можна впадати у стан жертви

І боротись із цим зможеш тільки ти сам. Не стається дива, не приходить якась умовна служба порятунку психічного стану поранених військових. Тут не треба впадати в жертву, що: "Ой Боже, я сам на сам зі своєю проблемою". Так, друже. Ми й були завжди сам на сам із собою, а до маніпуляцій краще не вдаватись.

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Тому як інсулін при цукровому діабеті, вирішив, що незамінними ліками для мене буде дисципліна. Спокійно, врівноважено, без зайвих слів. Тому поділюсь тим, що сам буду робити і раджу вам і вашим близьким, хто стикався із цими проблемами.

Медитація Віпасана. Щонайменше година в день. В ідеалі – дві години в день. Краще виділити час на це, ніж ще більше часу на подолання наслідків відсутності самоконтролю. Це дає спокій, прибирає реактивність. Їжа і алкоголь. Контролювати перше і виключити друге. Насолода через їжу – це прекрасно. Але те, що я їм, впливає на мої рішення. Алкоголь просто дає ілюзію, що я розслабився, але потім все одно прірва. Фізична культура. Фізична травма як наслідок дає втрату впевненості в собі, недовіра до свого тіла. Підсвідома. Але займатись спортом і ставити маленькі, а краще великі цілі – це саме те, що може допомогти йти вперед і не руйнувати себе.

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Нехай це залишиться декларацією на наступний місяць. Залишається менш як місяць до річниці поранення. Хочу прийти в той день кращим собою, ніж був.

А поки що буду насолоджуватись думкою, що в мене все ще є друге око, яким я можу дивитись, бачити, кохати, жмуритись від зірки під назвою Сонце.