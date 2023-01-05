Нові правила військового обліку: як призовнику або резервісту подати відомості через Дію

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до них, тепер існує можливість взяття на військовий облік через Дію.

24 Канал пояснює всі тонкощі нової постанови уряду. Про те, що тепер зміниться – читайте у матеріалі.

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Військовий облік через Дію

Загалом військовий облік має вестися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Саме в цьому реєстрі роблять первинний запис чи актуалізують дані про військовозобов'язаних.

Якщо ж в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів немає даних про особу, то громадянин може скористатись порталом Дія, аби повідомити про місце свого проживання.

Зазначається, що механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між порталом Дія та Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних встановлюються Міноборони України.

Що відомо про зміни у законодавстві

Ще 30 грудня 2022 року Кабінет Міністрів затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до нових правил:

обов'язковому обліку підлягають лише жінки медичних або фармацевтичних спеціальностей,

а закордонні дипустанови мають сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.

Крім того, постанова передбачає, що відтепер призовників братимуть на облік у віці від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.

Також взяттю на військовий облік підлягають такі громадяни України:

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі,

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність,

лише за власним бажанням – жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Якщо громадяни України прибули з тимчасово окупованих територій, то перш ніж їх візьмуть на персонально-первинний чи персональний військовий облік вони мають бути оформлені на облік як внутрішньо переміщені особи та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.