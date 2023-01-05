Новые правила военного учета: как призывнику или резервисту подать сведения через Дию

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно им, теперь существует возможность взятия на военный учет через Дию.

24 Канал объясняет все тонкости нового постановления правительства. О том, что теперь изменится, читайте в материале.

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Военный учет через Дию

Военный учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Именно в этом реестре делают первичную запись или актуализируют данные о военнообязанных.

Если же в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов нет данных о лице, то гражданин может воспользоваться порталом Дия, чтобы сообщить о месте своего жительства.

Отмечается, что механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом Дия и Единым государственным реестром военнообязанных устанавливаются Минобороны Украины.

Что известно об изменениях в законодательстве

Еще 30 декабря 2022 года Кабинет Министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно новым правилам:

обязательному учету подлежат только женщины медицинских или фармацевтических специальностей,

а зарубежные дипучреждения должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации.

Кроме того, постановление предусматривает, что теперь призывников будут брать на учет в возрасте от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет.

Также взятию на военный учет подлежат следующие граждане Украины:

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе,

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность,

только по собственному желанию – женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

Если граждане Украины прибыли со временно оккупированных территорий, прежде чем их возьмут на персонально-первичный или персональный военный учет они должны быть оформлены на учет как внутренне перемещенные лица и военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.