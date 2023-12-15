Як "добрий цар" роздавав росіянам обіцянки

Пропустивши велику пресконференцію у 2022 році, Путін не міг скасувати її у 2023 році, напередодні виборів. Звичайно, багато було розмов про успіхи Росії. І є факт – зростання доходів від зовнішньої торгівлі та зростання економіки. При цьому Путін старанно мовчить про проблему трансферту технологій. Хоча вона вже вигулькує навіть у темах дефіциту яєць із дефіциту вакцин.

Як Путін навіював росіянам впевненість у майбутньому

Маємо велику передвиборчу розмову. У ній Владімір Путін щедро роздає обіцянки про збільшення доходів населення, традиційно грає роль "доброго царя", обираючи питання, на які реагує особисто.

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Путін намагається навіяти виборцю впевненість у завтрашньому дні, зокрема завдяки відібраним питанням із зали та включень, які починаються з "у нас ситуація останніми роками покращується", а також подякам царю.

Тема війни, природно, є. Путін уникає оцінок "досягнутого", акуратно проходить по "залишилися актуальними цілями". Він зміщує акцент у бік патерналістських конструкцій – "турботи" про ветеранів (тим більше, що питань багато) та "захисті батьківщини" як обов'язку громадян.

Отже, сім ключових тем із пресконференції Путіна

1. Продовження шантажу довгою війною. Тут є і правдива складова – Росія справді має резерви на кілька років війни. Однак є і запрошення на "договірняк", але не зараз – після виборів. Тут недаремно з'явився пасаж Путіна про можливе припинення допомоги Україні: кремлівська інформаційна машина активно розгортає тему "надто дорогої" для ЄС та США війни в Україні.

2. Окуповані території та політика заміщення населення. Постановче питання про лікарню в Запорізькій області та нестачу лікарів. Смішні деталі ідей – є іпотека під 2% на "нові території" (тобто окуповану частину України), але "виправдано" її поширення на вторинний ринок та збільшення "підйомних". Рішення, ймовірно, будуть схвалені.

Тут же було питання про програму переселення з крайньої півночі, яку успішно застосовували в Криму. Однак тут Росія поспішатиме – 2024 рік стане роком масового переселення. Куди? Не виключаю формату "конфіскації" житла в українців, які виїхали з-під окупації.

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3. Путін проговорився (або сказав спеціально) про кількість на фронті – 617 тисяч, а також про наймання. Тут нічого нового, його оцінка у 480 тисяч "набраних" збіглася з розрахунками, які ми робили з колегами. Тобто механізм найму ув'язнених, в'язнів СІЗО та мешканців депресивних регіонів буде продовжений.

4. Старанно уникає теми втрат, але цікава арифметика. Набрати понад 800 тисяч за рік (листопад 2022 року – листопад 2023 року) з урахуванням рекрутингу у 2022 році (сили вторгнення близько 300 тисяч + ПВК близько 150 тисяч + квазіреспубліки Донбасу близько 50 тисяч + "БАРС" та інші "добровольці" близько 200 тисяч), а у сухому залишку 617 тисяч на фронті – цікавий результат.

5. Путін фактично озвучив нових "смотрящих" за великими проєктами. Тут пам'ятаємо про "вежі Кремля", уряд "осторонь", а ось куратори – технократи (група Грефа – Кірієнко) і старий перевірений боєць Собянін.

6. ПВК. Путін не ухвалив рішення про те, як функціонуватиме галузь. Набір потрібний, потрібні підрозділи на фронті в Україні і в інших країнах. На закордонну частину поки що, як і раніше, закриватимуть очі, а "фронтові" поки що в різних руках. Але три питання на цю тему говорять про кількість нерегулярів на фронті. Перед виборами цим людям обіцяють легалізацію та пільги. Логічно.

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Похідна від цього – ймовірність появи "імперського" політичного проєкту. Поки що Путін забирає "радикалів" на себе. Пов'язує зміни їхнього статусу зі своїм президентським майбутнім.

7. КНР. Смішна ситуація. Путін не тільки усвідомлює, але й починає визнавати свою слабшу позицію в парі Москва – Пекін. Як Алєксандр Лукашенко, бажаючи надати додаткової ваги своїм словам, любив казати "Ми і Росія", так само і Путін почав говорити щодо КНР. Навіть пряме питання про перспективи БРІКС звів до формату "важливості відносин з Китаєм".