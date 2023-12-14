Скажу коротко. Військові – люди лаконічні, а цивільні, як правило, лаконічність гіпертрофують до рівня апокаліптичних висновків, з подальшою підготовкою простирадлом та білих тапочок. Тримайте себе у руках. Отже.

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Чинник, який все пояснює

Після того, як на Куп'янському напрямку окупанти завершили перегрупування підрозділів групи військ "Захід", яка відповідає за цю локацію, а саме сил і засобів 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу, а також посилили підрозділи 79-го мотострілецького полку та 11-го танкового полку почався процес посиленого тиску на позиції Сил оборони України.

При цьому ще з листопада в районі Куземівки, Кривошиївки та Сторожівки розміщувалися підрозділи 27-ї ОМСБр 1-ї танкової армії, що вказувало на незаперечну активізацію найближчим часом. Під командування цієї бригади не просто так були передані терморегулюючі вентилі зі складу 1432-го мотострілецького полку, які раніше обслуговували 2 мотострілецьку дивізію все тієї ж 1 танкової армії.

Тоді ж, наприкінці листопада, стало відомо, що за контролем усіх цих "якісних" змін у групі військ "Захід" особисто стежить генерал Нікітін, командувач 1 танкової армії.

Також загальна кількість групи військ "Захід" сьогодні складає:

особовий склад – близько 65 тисяч бійців;

танки – 700 одиниць (замість 891, яка потрібна для наступальних дій);

ББМ – трохи більше ніж 1000 одиниць (замість необхідних 2670);

артилерія ствольна – 650 одиниць (замість 970);

РСЗВ – 200 одиниць;

Це не найгірша недоукомплектація серед усіх груп військ росіян, але все ж таки вона обмежує можливості ефективного прориву ліній оборони противника і просування вглиб територій.

Важливо Росія розпочинає нову війну

Саме цей чинник пояснює, чому розпочавши наступ на Лимано-Куп'янській осі наприкінці травня – початку червня росіяни за пів року так і не досягли суттєвого результату. При цьому вони з жовтня відтягують найбоєздатніші ресурси під Авдіївку зі складу групи військ "Центр".

Це говорить про те, що якщо до Нового року окупанти не зможуть оточити та захопити Авдіївку, то після нього вони почнуть тягнути ресурс з інших груп військ на напрямках. Яких? Запорізького? Херсонського "Дніпро"? Ні. Вгадайте з якого. Висновки? Не двозначні. Не створюйте апокаліптичні хвилі там, де це недоречно.