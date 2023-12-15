Как "добрый царь" раздавал россиянам обещания

Пропустив крупную пресс-конференцию в 2022 году, Путин не мог отменить ее в 2023 году, накануне выборов. Конечно, много было разговоров об успехах России. И есть факт – рост доходов от внешней торговли и рост экономики. При этом Путин усердно молчит о проблеме трансферта технологий. Хотя она уже всплывает даже в темах дефицита яиц из дефицита вакцин.

Как Путин внушал россиянам уверенность в будущем

Есть большой предвыборный разговор. В нем Владимир Путин щедро раздает обещания об увеличении доходов населения, традиционно играет роль "доброго царя", выбирая вопросы, на которые реагирует лично.

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Путин пытается внушить избирателю уверенность в завтрашнем дне, в частности благодаря отобранным вопросам из зала и включениям, которые начинаются с "у нас ситуация в последние годы улучшается", а также благодарностям царю.

Тема войны, естественно, есть. Путин избегает оценок "достигнутого", аккуратно проходит по "оставшимся актуальным целям". Он смещает акцент в сторону патерналистских конструкций – "заботы" о ветеранах (тем более, что вопросов много) и "защите родины" как долге граждан.

Итак, семь ключевых тем из пресс-конференции Путина

1. Продолжение шантажа долгой войной. Здесь есть и правдивая составляющая – у России действительно есть резервы на несколько лет войны. Однако есть и приглашение на "договорняк", но не сейчас – после выборов. Здесь не зря появился пассаж Путина о возможном прекращении помощи Украине: кремлевская информационная машина активно разворачивает тему "слишком дорогой" для ЕС и США войны в Украине.

2. Оккупированные территории и политика замещения населения. Постановочный вопрос о больнице в Запорожской области и нехватке врачей. Смешные детали идей – есть ипотека под 2% на "новые территории" (то есть оккупированную часть Украины), но "оправдано" ее распространение на вторичный рынок и увеличение "подъемных". Решения, вероятно, будут одобрены.

Здесь же был вопрос о программе переселения с крайнего севера, которую успешно применяли в Крыму. Однако здесь Россия будет спешить – 2024 год станет годом массового переселения. Куда? Не исключаю формата "конфискации" жилья у украинцев, выехавших из-под оккупации.

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3. Путин проговорился (или сказал специально) о количестве на фронте – 617 тысяч, а также о найме. Здесь ничего нового, его оценка в 480 тысяч "набранных" совпала с расчетами, которые мы делали с коллегами. То есть механизм найма заключенных, узников СИЗО и жителей депрессивных регионов будет продолжен.

4. Тщательно избегает темы потерь, но тут интересная арифметика. Набрать более 800 тысяч в год (ноябрь 2022 года – ноябрь 2023 года) с учетом рекрутинга в 2022 году (силы вторжения около 300 тысяч + ЧВК около 150 тысяч + квазиреспублики Донбасса около 50 тысяч + "БАРС" и другие "добровольцы" около 200 тысяч), а в сухом остатке 617 тысяч на фронте – интересный результат.

5. Путин фактически озвучил новых "смотрящих" за большими проектами. Здесь помним о "башнях Кремля", правительстве "в стороне", а вот кураторы – технократы (группа Грефа – Кириенко) и старый проверенный боец Собянин.

6. ЧВК. Путин не принял решение о том, как будет функционировать отрасль. Набор нужен, нужны подразделения на фронте в Украине и в других странах. На заграничную часть пока по-прежнему будут закрывать глаза, а "фронтовые" пока в разных руках. Но три вопроса по этой теме говорят о количестве нерегуляров на фронте. Перед выборами этим людям обещают легализацию и льготы. Логично.

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Производная от этого – вероятность появления "имперского" политического проекта. Пока что Путин забирает "радикалов" на себя. Связывает изменения их статуса со своим президентским будущим.

7. КНР. Смешная ситуация. Путин не только осознает, но и начинает признавать свою более слабую позицию в паре Москва – Пекин. Как Александр Лукашенко, желая придать дополнительный вес своим словам, любил говорить "Мы и Россия", так же и Путин начал говорить о КНР. Даже прямой вопрос о перспективах БРИКС свел к формату "важности отношений с Китаем".