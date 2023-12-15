Как Путин внушал россиянам уверенность в будущем

Есть большой предвыборный разговор. В нем Владимир Путин щедро раздает обещания об увеличении доходов населения, традиционно играет роль "доброго царя", выбирая вопросы, на которые реагирует лично.

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Путин пытается внушить избирателю уверенность в завтрашнем дне, в частности, благодаря отобранным вопросам из зала и включениям, которые начинаются с "у нас ситуация в последние годы улучшается", а также благодарности царю.

Тема войны, естественно, есть. Путин избегает оценок "достигнутого", аккуратно проходит по "оставшимся актуальным целям". Он смещает акцент в сторону патерналистских конструкций – "заботы" о ветеранах (тем более, что вопросов много) и "защите родины" как долге граждан.

Итак, семь ключевых тем по пресс-конференции Путина.

1. Продолжение шантажа долгой войной. Здесь есть и правдивая составляющая – у России действительно есть резервы на несколько лет войны. Однако есть и приглашение на "договорняк", но не сейчас – после выборов. Здесь не зря появился пассаж Путина о возможном прекращении помощи Украине: кремлевская информационная машина активно разворачивает тему "слишком дорогой" для ЕС и США войны в Украине.

2. Оккупированные территории и политика замещения населения. Постановочный вопрос о больнице в Запорожской области и нехватке врачей. Смешные детали идей – есть ипотека под 2% на "новые территории" (т.е. оккупированная часть Украины), но "оправданное" ее распространение на вторичный рынок и увеличение "подъемных". Решения, вероятно, будут одобрены.

Здесь же был вопрос о программе переселения с крайнего севера, которую успешно применяли в Крыму. Однако здесь Россия будет спешить – 2024 станет годом массового переселения. Куда? Не исключаю формата "конфискации" жилья у выехавших из-под оккупации украинцев.

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3. Путин проговорился (или сказал специально) о количестве на фронте – 617 тысяч, а также о найме. Здесь ничего нового, его оценка в 480 тысяч "набранных" совпала с расчетами, которые мы делали с коллегами. То есть механизм найма заключенных, узников в СИЗО и жителей депрессивных регионов будет продолжен.

4. Тщательно избегает темы потерь, но интересна арифметика. Набрать более 800 тысяч в год (ноябрь 2022 года – ноябрь 2023 года) с учетом рекрутинга в 2022 году (силы вторжения около 300 тысяч + ЧВК около 150 тысяч + квазиреспублики Донбасса около 50 тысяч + "БАРС" и другие "добровольцы" около 200 тысяч), а в сухом остатке 617 тысяч на фронте – интересный результат.

5. Путин фактически озвучил новых "смотрящих" за большими проектами. Здесь помним о "башнях Кремля", правительстве "в стороне", а вот кураторы – технократы (группа Грефа – Кириенко) и старый проверенный боец Собянин.

6. ЧВК. Путин не принял решение о том, как будет функционировать отрасль. Набор нужен, нужные подразделения на фронте в Украине и в других странах. На заграничную часть пока по-прежнему будут закрывать глаза, а "фронтовые" пока в разных руках. Но три вопроса по этой теме говорят о количестве нерегуляров на фронте. Перед выборами этим людям обещают легализацию и льготы. Логично.

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Производная от этого – вероятность появления "имперского" политического проекта. Пока что Путин забирает "радикалов" на себя. Связывает изменения их статуса со своим президентским будущим.

7. КНР. Смешная ситуация. Путин не только отдает себе отчет, но и начинает признавать свою слабую позицию в паре Москва – Пекин. Как Александр Лукашенко, желая придать дополнительный вес своим словам, любил говорить "Мы и Россия", так же и Путин начал говорить о КНР. Даже прямой вопрос о перспективах БРИКС свел к формату важности отношений с Китаем.