Как пояснил министр обороны, это станет шагом к более эффективной и сильной армии. Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова.

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Командование Сухопутных войск ВСУ проверят

По словам главы Минобороны, победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок.

Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений. События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел,

– написал Умеров.

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования СВ ВСУ. Она проанализирует организационную структуру и полномочия, даст оценку эффективности управленческих процессов и проверит на соблюдение законодательства.

На основе результатов проверки введут реформы в системе управления и кадровой политики в Командовании Сухопутных войск ВСУ. А также оптимизируют управленческие процессы и усилят боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

С чем связана проверка Командования Сухопутных войск ВСУ

Рустем Умеров не назвал конкретную причину. Но в последнее время военные часто говорили о проблемах в Сухопутных войсках и о проблемах с управлением армией. Самый свежий пример – скандал вокруг 155 механизированной бригады "Анна Киевская".

В СМИ приводили данные, что часть военных бригады якобы дезертировала. В ГБР подтвердили: расследуют производство по статьям о превышении полномочий и дезертирстве. Но говорить о результатах расследования пока рано.