Як пояснив міністр оборони, це стане кроком до ефективнішої та сильнішої армії. Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова.

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Командування Сухопутних військ ЗСУ перевірять

За словами очільника Міноборони, перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок.

Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів. Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ,

– написав Умєров.

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ. Вона проаналізує організаційну структуру та повноваження, дасть оцінку ефективності управлінських процесів та перевірить на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки запровадять реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ ЗСУ. А також оптимізують управлінські процеси та посилять боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

З чим пов'язана перевірка командування Сухопутних військ ЗСУ

Рустем Умєров не назвав конкретну причину. Та останнім часом військові часто казали про проблеми в Сухопутних військах і про проблеми з управлінням армією. Найсвіжіший приклад – скандал довкола 155 механізованої бригади "Анна Київська".

У ЗМІ наводили дані, що частина військових бригади нібито дезертувала. В ДБР підтвердили: розслідують провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство. Та говорити про результати розслідування поки зарано.