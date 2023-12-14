Однако такое толкование напоминает призывы покинуть Великобританию во время Второй мировой войны, а недавно также и подход "предотвращения эскалации", который Запад придерживается со времени российского вторжения в Грузию в 2008 году, и оказался напрасным.

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Украинская армия эффективнее российской?

Данные же свидетельствуют о другом. В таблице 1 показано, чего Украина смогла достичь с помощью имеющихся у нее ресурсов. Хотя эти цифры основываются на открытых источниках, таких как Oryx, и, вероятно, неточные, они подтверждаются фото- и видеодоказательствами.

Сравнение армии Украины и России / Источник Defense News, Statista и Oryx

Даже из таких неполных данных рисунок 2 четко демонстрирует, что украинская армия значительно эффективнее в нейтрализации российской техники, чем Россия в уничтожении украинского оружия и запасов. Более того, Украине удалось вернуть примерно половину территории, которая находилась под российским контролем летом 2022 года.

Потери украинской армии налево, российской – направо / Источник Oryx

Однако российский президент Владимир Путин располагает почти безграничными запасами "пушечного мяса". Хотя логистическая инфраструктура России уязвима (даже в Сибири), ее оружейные заводы, расположенные вдали от линии фронта, остаются преимущественно неприкосновенными.

Задержки со снабжением западного оружия в Украину позволили России выстроить мощные системы обороны на оккупированных украинских территориях, препятствовавших контрнаступлению Украины в 2023 году.

Более того, Россия наращивает производство вооружений. По прогнозам, ее военный бюджет на 2024 год составит не менее 120 миллиардов долларов по сравнению с 76 – 77 миллиардами в 2022 – 2023 годах и 48 миллиардами в 2021 году. Это минимальные оценки, которые не содержат дополнительных расходов на оборону, направляемых через полицию и службу безопасности, а также "частные военные компании" типа "Вагнера".

Россия также быстро приспосабливается к современной войне: по некоторым оценкам, она может поставлять на передовую 20 – 25 тысяч FPV-дронов в месяц.

Так что, пора сократить помощь Украине и начинать переговоры с Россией? Тот факт, что Путин нарушил многочисленные договоры, подвергает серьезному сомнению соблюдение любого такого соглашения. Однако для того, чтобы определить, возможен ли длительный мир, важно рассмотреть стратегические цели России.

Возможен ли мир с Россией

Во-первых, Россия не стремится к переговорам с Украиной, а требует полной капитуляции. Такое "мирное соглашение" приведет к полному уничтожению Украины и реализации начальных планов России по массовому террору и голоду, подобно зверствам Советского Союза 1920-х годов и Голодомора в начале 1930-х годов. Ужасные массовые убийства в Буче и многих других украинских городах и селах, а также десятки тысяч украинских детей, которые, как сообщается, были похищены Россией, иллюстрируют невероятную жестокость российских "освободителей".

Во-вторых, война в Украине является лишь первой фазой более широкого конфликта между западными демократиями и новой "осью зла", в состав которой входят Россия и ее союзники. Как недавно высказались Кристиан Меллинг и Торбен Шютц, вопрос, стоящий перед НАТО и Германией, заключается не в том, перерастет ли конфликт в тотальную войну, а в том, когда это произойдет.

Их анализ показывает, что после прекращения боевых действий в Украине России потребуется 6 – 10 лет, чтобы нарастить военный потенциал, необходимый для осуществления конвенционального нападения на НАТО.

Однако гибридное наступление России на страны НАТО уже идет полным ходом. В последние несколько лет Россия пыталась поколебать либеральные демократии, распространяя дезинформацию и поддерживая леворадикальные и ультраправые популистские партии в странах Запада.

Она также подпитывает терроризм: после резни, устроенной ХАМАС 7 октября и унесшей жизни более 1200 израильтян, лидеры этой группировки получили теплый прием в Кремле. Стратегия России опирается на растущую поляризацию демократий, усталость от войны в Украине и избрание популистских или пророссийских правительств, которые еще больше ослабят их институты.

Либеральные демократии должны противостоять этой серьезной реальности. Путин не скрывает своих имперских амбиций и никакие мирные переговоры не остановят его агрессию. Так же, как стремление Адольфа Гитлера к власти не закончилось Мюнхенским соглашением, война Путина против Запада не закончится массовыми убийствами в Буче и Израиле. Если западные лидеры хотят предотвратить подобные зверства в пределах собственных границ, они должны поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не потерпит поражение.

Как отметил Залужный, Украина нуждается в больших ресурсах и современных вооружениях, чтобы выстоять в войне на истощение, которую ведет Россия. Учитывая, что экономическая мощь Запада намного превосходит российскую, это не непосильная задача. Несмотря на то, что Россия потратила десятки миллиардов долларов на создание собственной военной машины, эти суммы мизерны по сравнению с совокупными оборонными бюджетами США и Европы.



Расходы в миллиардах долларов на оборону в отдельных странах / Источник SIPRI

После того как Украина получила относительно скромную помощь от Запада, ее военный потенциал все еще отстает от российского, однако дисбаланс не так поразителен, как до 2022 года. Более того, западные страны могли бы сыграть в зависимости России от технологий, товаров и доходов, получаемых от остального мира. Чтобы разрушить российскую военную машину, эти каналы нужно перекрыть.



Сколько Украина и Россия потратили на оборону / Источник SIPRI

Хотя Россия и ее союзники могут выглядеть устрашающе, они слабее в экономическом, военном и технологическом плане, чем либеральные демократии мира. Главное для стран Запада – не упустить свое значительное преимущество. Внутренняя политическая борьба на Западе усиливает Россию и ее союзников и позволяет провоцировать новые конфликты, еще больше истощая военные, финансовые и эмоциональные ресурсы западных демократий.

Российский реваншизм можно и нужно победить в Украине. Суть сказанного Валерием Залужным в том, что для достижения такого результата эпоха "осторожной" поддержки должна закончиться.