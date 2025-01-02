Вызов депопуляции

Но вопрос в том, что времена, когда иными были только евреи – заканчиваются. Это едва ли не самый большой вызов Украины после войны. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Этот вызов – депопуляция и миграция как единственный возможный ответ. Фактически после войны Украина будет иметь выбор. Или быть бедной и оставаться монокультурной, или развитие и миграция. Даже перед полномасштабным вторжением бизнес сталкивался с дефицитом кадров. Война кратно увеличила эту проблему. Большинство беженцев уже не вернется, усилив вызовы хронической депопуляции.

Государство Украина, даже выпрыгивая из штанишек и делая все реформы правильно, ничего здесь сделать не сможет. Не вернулись польские сантехники из Великобритании. Хотя Польша – образец правильных политик и реформ.

Украинцы в начале 20 века – едва ли не самая большая нация в Европе. Украина сейчас – страна с вызовом депопуляции. Следствие постоянного геноцида со стороны российской империи и нескольких мировых войн. Нам с этим последствием жить. И этот процесс не обратный. Мы не живем в 10 или 16 веке, когда после войн или эпидемий чумы население быстро восстанавливалось. Такого не будет. Люди уже очень неохотно рожают новых людей, это стала тенденция во всем мире, украинцы не станут вдруг в нескольких поколениях рожать по 3 – 4 ребенка.

Это еще одна сторона украинской трагедии.

Поэтому только миграция. Причем это даже не выбор. Это судьба. Потому что если государство будет и дальше закрывать глаза на эту проблему, как малый ребенок, потому что непопулярно, то людей будет завозить бизнес. И более массово, чем он делает сейчас. Этот процесс не остановить.

О бедности без миграции

Это же даже не о вопросе количества людей. Вон в Финляндии живет 5 миллионов человек и вроде бы хорошо. Плюс роботизация. Говорится о налогах и тех, кто их платит и кто на них живет. Потому что в Украине, из-за коррупции и так многие сознательно выбирали коррупционную ренту вместо налоговой (ничего личного, просто выгоднее). А теперь проблема налогоплательщиков и условных пенсионеров усилится, тем более, что если пенсионер выехал и живет где-то, он все равно получает пенсию на свою украинскую карточку. А вот трудоспособный человек со временем начинает платить налоги там, где он живет.

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Поэтому, если страна не хочет быть бедной и отсталой, то мы обречены на миграцию. Значит надо готовиться к тому, что "другого" будет больше. И понимать, что "другое" – не хуже, просто иначе.

Понимать, что естественные трения из-за столкновения с иначностю мигрантов будут стократно усиливаться русскими, которые делают это по всей Европе, поддерживая абсолютно все партии, которые выступают за "чистоту нации" и так далее. Поэтому выступая против мигрантов в Украине, вы сознательно или нет играете на руку россиянам. Как и "менорский срач" уже сейчас раздувается теми самыми россиянами.

Поэтому задача максимально простая и сложная одновременно. Мы будем иметь мигрантов. Больше и больше. Мы будем иметь россиян, которые будут раздувать проблемы, связанные с миграцией. Наша задача – остаться людьми и не поддаться в таких условиях на российскую пропаганду. Это огромный вызов для украинского общества, который невозможно избежать и к которому надо готовиться.

Было бы неплохо, если бы готовилось и государство. Упрощая условия получения разрешений на работу в Украине, потому что контролировать процесс с легальной миграцией всегда легче, чем с неконтролируемой. Не говоря уже о коррупции, которая процветает в этом углу работы украинских силовых органов. А может и вообще взять проактивную позицию и определять, откуда, кого и сколько мы привлекаем.

Но когда рядовой украинский чиновник видит пещерный расизм вокруг меноры, то, конечно, меньше всего ему хочется говорить о миграции. Но разве хочешь? Приходится.