Позиції Росії послаблено: як Путін використовував Сирію

Росія активно підтримувала диктаторський режим Башара Асада в Сирії. Адже це давало Владіміру Путіну змогу зберігати вплив на Близькому Сході та в Африці й використовувати цей регіон для власної користі.

В етері 24 Каналу спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів, як Путін використовував Сирію для власних потреб та що буде через падіння режиму Асада.

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До чого для Росії призведе падіння режиму Асада

Африка та Близький Схід багаті на природні та людські ресурси, які Росія могла використовувати напряму. Наприклад, в Сирії країна-агресор де-факто віджала родовища нафти та фосфатів – одного з ключових добрив для сільського господарства.

Загалом Кремль використовував Сирію як свій ресурсний придаток. Також Сирія допомагала Росії логістично й комунікаційно забезпечити російську присутність в Африці. Це була пряма сила Росії,

– мовив Богданов.

Крім цього, Кремль використовував Сирію опосередковано. Зокрема, Росія використала сирійську міграційну кризу, яку Кремль створив разом з Асадом. Адже мільйони сирійців були вимушені рятуватися від війни в Туреччині, Саудівській Аравії та Європі.

Падіння режиму Асада й скорочення російської політичної присутності призведе до того, що Росія менше проєктуватиме свою силу в Африку, на Близький Схід та опосередковано в Європу. Відповідно економічні, політичні, військові перемовні позиції Росії серйозно послабляться,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

За його словами, головна причина того, що росіяни не змогли допомогти Башару Асаду полягає у тому, що зараз всі можливі російські сили залучені до війни в Україні. Це додатково демонструє нашим партнерам, нейтральним країнам, зокрема Індії, та самим росіянам, що Путіну бракує сил, презентувати свою присутність на кількох театрах бойових дій.

У якому становищі Іран

Іран втратив головного більш-менш легітимного союзника. У нього залишилася лише "Хезболла", яка серйозно постраждала внаслідок війни з Ізраїлем, та хусити, які залежать від того, наскільки Сполучені Штати готові діяти проактивно проти цього угруповання в Ємені.

Можливості Ірану теж звузилися, тож тепер додаткова увага буде безпосередньо направлена не проти його проксі, а проти самого Тегерану,

– додав Богданов.

За даними ЗМІ, Україна допомогла повстанцям повалити режим Асада у Сирії з метою створення складнощів для Росії на іншому фронті.