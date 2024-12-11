Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, передає 24 Канал. За даними видання, сирійська опозиція отримала безпілотники та іншу допомогу української розвідки.

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Що відомо про допомогу України

Як розповіли джерела видання, ознайомлені із цим питання, українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому направила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів до штаб-квартири повстанців у сирійському Ідлібі, щоб допомогти "Хайят Тахрір аш-Шам".

The Washington Post пише, що на думку західних розвідувальних джерел, допомога з Києва відіграла лише скромну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада. Зазначається, що вона частиною ширших українських зусиль з прихованого удару по російських операціях на Близькому Сході, в Африці та всередині самої Росії.

Таємна програма допомоги України в Сирії була відкритою таємницею, хоча високопосадовці адміністрації Байдена неодноразово заявляли, відповідаючи на запитання, що вони про це не знали. Мотивація України очевидна,

– йдеться у статті.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Kyiv Post у статті від 3 червня процитувало джерело в українській військовій розвідці ГУР, яке повідомило газеті, що "з початку року повстанці, які підтримують українські оперативники, завдали численних ударів по російських військових об'єктах, представленим у регіоні".

У матеріалі йшлося про те, що операція в Сирії проводилася спеціальним підрозділом, відомим як "Хімік" у складі ГУР, "у співпраці з сирійською опозицією". Водночас на подібне залучення тривалий час скаржилися російські офіційні особи.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Ірану закликало Україну припинити підтримку "терористичних угруповань" у Сирії, назвавши дії Києва грубим порушенням міжнародних зобов'язань. Однак в українському відомстві усе спростували.

В українському МЗС порадили не зміщувати акценти, оскільки Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії, а також дії власне диктатора Башара Асада. У відомстві наголосили на тому, що поразка Асада демонструє слабкість Росії.