Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает 24 Канал. По данным издания, сирийская оппозиция получила беспилотники и другую помощь украинской разведки.

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Что известно о помощи Украины

Как рассказали источники издания, ознакомленные с этим вопросом, украинская разведка четыре-пять недель назад направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов в штаб-квартиру повстанцев в сирийском Идлибе, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам".

The Washington Post пишет, что по мнению западных разведывательных источников, помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. Отмечается, что она частью более широких украинских усилий по скрытому удару по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России.

Тайная программа помощи Украины в Сирии была открытой тайной, хотя чиновники администрации Байдена неоднократно заявляли, отвечая на вопросы, что они об этом не знали. Мотивация Украины очевидна,

– говорится в статье.

Согласно обнародованной информации, Kyiv Post в статье от 3 июня процитировало источник в украинской военной разведке ГУР, которое сообщило газете, что "с начала года повстанцы, которые поддерживают украинские оперативники, нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, представленным в регионе".

В материале говорилось о том, что операция в Сирии проводилась специальным подразделением, известным как "Химик" в составе ГУР, "в сотрудничестве с сирийской оппозицией". В то же время на подобное привлечение длительное время жаловались российские официальные лица.

Напомним, что Министерство иностранных дел Ирана призвало Украину прекратить поддержку "террористических группировок" в Сирии, назвав действия Киева грубым нарушением международных обязательств. Однако в украинском ведомстве все опровергли.

В украинском МИД посоветовали не смещать акценты, поскольку Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации безопасности в Сирии, а также действия собственно диктатора Башара Асада. В ведомстве отметили,, что поражение Асада демонстрирует слабость России.