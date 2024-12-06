Свою "просьбу" в сторону Киева озвучил советник министра иностранных дел Ирана Моджтаба Демирчилу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iran Nuances.

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Что заявили в Иране о причастности Украины

Согласно обнародованной информации, Министерство иностранных дел Ирана призвало Украину прекратить поддержку "террористических группировок" в Сирии, назвав действия Киева грубым нарушением международных обязательств и подрывает преданность по борьбе с терроризмом.

Интересно, что в Тегеране не принимают во внимание свое вооруженное сотрудничество с Москвой, которая помогает Кремлю в финансировании войны против Украины. Заметим, что такие заявления являются частью обвинений со стороны России, которая также заявляла об обострении ситуации безопасности в Сирии из-за якобы действий Киева.

На соответствующую ложь пропагандистов также отреагировали и в украинском дипломатическом ведомстве: "Украина, в отличие от России, безоговорочно придерживается норм международного права, принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран".

Там подчеркнул, что именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность за устойчивую тенденцию ухудшения ситуации с безопасностью в Сирии, и именно преступления режима Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны поставили под угрозу "выживание Сирии как единого независимого государства".