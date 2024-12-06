Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The National. Отмечается, что падение Хомса приведет к перерезанию путей снабжения к резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске.

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Сирийские повстанцы продвигаются на юг

Журналисты сообщили, что силы повстанцев приближаются к городам Эр-Растан и Талбиса, которые расположены всего в 5 километрах к северу от Хомса. Известно, что в пятницу, 6 декабря из Хомса начали массово выезжать местные.

Где расположен город Хомс: смотрите на карте

Ранее Абу Мухаммед аль-Джулани, лидер повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что целью операции является свержение правления Асада.

Когда мы говорим о целях, целью революции остается свержение этого режима. Наше право использовать все доступные средства для достижения этой цели,

– сказал он в интервью CNN.

Джолани также отметил намерение создать правительство, которое будет основано на институтах и демократически избранном совете.

Напоминаем, что наступление повстанцев в Сирии началось 27 ноября – то есть одновременно с объявлением перемирия между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.