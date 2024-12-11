ЗМІ пишуть про втечу Асада, однак вона, ймовірно, надовго запам'ятається через те, скільки зміг забрати із собою політик. Стверджують, що Асад заволодів 135 мільярдами доларів, пише 24 Канал із посиланням на Türkiye.

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"Найбагатший біженець у світі"

Асада називають "найбагатшим біженцем світу". Пишуть, що Асад контрабандою переправив до Росії 135 мільярдів доларів.

Громадянська війна, яка тривала вже 13 років у Сирії, завершилася падінням режиму Башара Асада. Після закінчення 61-річного правління партії Баас і 54-річного правління сім'ї Асад у Сирії почалася нова ера.

Масштабні операції, розпочаті опозицією 27 листопада 2024 року, призвели до падіння центру режиму в Дамаску. Події, які порушили політичний і військовий баланс, мали наслідки не лише в Сирії, а й у всьому світі.

Заявляють також, що коли режим Асада впав, то його сім'я забрала із собою значну частину економіки країни.