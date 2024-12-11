СМИ пишут о побеге Асада, однако он, вероятно, надолго запомнится из-за того, сколько смог забрать с собой политик. Утверждают, что Асад завладел 135 миллиардами долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Türkiye.

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"Самый богатый беженец в мире"

Асада называют "самым богатым беженцем мира". Пишут, что Асад контрабандой переправил в Россию 135 миллиардов долларов.

Гражданская война, которая длилась уже 13 лет в Сирии, завершилась падением режима Башара Асада. После окончания 61-летнего правления партии Баас и 54-летнего правления семьи Асад в Сирии началась новая эра.

Масштабные операции, начатые оппозицией 27 ноября 2024 года, привели к падению центра режима в Дамаске. События, которые нарушили политический и военный баланс, имели последствия не только в Сирии, но и во всем мире.

Заявляют также, что когда режим Асада упал, то его семья забрала с собой значительную часть экономики страны.