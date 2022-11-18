Повна неузгодженість, – Ступак пояснив, як росіяни обирають тактику війни проти України

Росіяни постійно хаотично обирають тактику війни проти України. У Кремлі повна неузгодженість, єдиного центру прийняття рішень немає, тому й відбуваються то обстріли, то розмови про перемовини.

Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, чи зможуть росіяни зруйнувати газові артерії.

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Тактика сорому і блеф

Ступак розповів, що слова Пєскова про те, що київська влада винна в тому, що українці без світла й води – це продовження тактики сорому. Росіяни обрали її і вже не можуть змінити. Вони продовжують використовувати блеф, як і раніше про "другу армію світу", "зброю аналоговнет" тощо.

Їм удавалось це, і, можливо, в них є розуміння, що їм і надалі це вдаватиметься,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Єдиного центру прийняття рішень у Росії немає

Він продовжив, що всі укази дійсно в Росії видає Путін. Але сьогодні він слухає одного про необхідність перемовин, завтра – іншого про необхідність ракетних обстрілів України. Тобто, рішення він приймає на основі того, хто першим до нього прибіжить.

"То Лавров сидить на Балі і каже, що вони за перемовини, за врегулювання. То тут до нас залітають ракети буквально за декілька годин. Неузгодженість і керування, як вони називають, військовою операцією, в ручному режимі", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

Ступак пояснив, як росіяни обирають тактику війни проти України: дивіться відео

Тактика ударів і паузи між ними

За його словами, зміна цілей, перехід від енергетичних об'єктів до газових пов'язані з тактикою і стратегією росіян. Вони спочатку били, потім була пауза для проведення розвідки й дорозвідки, відпрацювання завдань коригувальників вогню в Україні. Коригувальники мають перевірити масштаб руйнувань і масштаб відбудов і відправити ці дані росіянам.

Тобто, певний період часу витрачається на таку не бюрократію, а розвідку, дорозвідку. Тут 15 листопада до нас прилетіло близько 100 ракет, а менше, ніж за 48 годин прилітають інші. Я так розумію, що вони не встигли зробити дорозвідку по енергетичних об'єктах, але була вказівка не припиняти обстріли,

– наголосив Ступак.

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