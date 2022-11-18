Полная несогласованность, – Ступак объяснил, как россияне выбирают тактику войны против Украины

Россияне постоянно хаотично выбирают тактику войны против Украины. В Кремле полная несогласованность, единого центра принятия решений нет, потому и происходят то обстрелы, то разговоры о переговорах.

Такое мнение 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, смогут ли россияне разрушить газовые артерии.

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Тактика стыда и блефа

Ступак рассказал, что слова Пескова о том, что киевская власть виновата в том, что украинцы без света и воды – это продолжение тактики стыда. Россияне выбрали его и уже не могут изменить. Они продолжают использовать блеф по-прежнему о "второй армии мира", "оружии аналоговнет" и т.д.

Им удавалось это, и, возможно, у них есть понимание, что им и дальше это будет удаваться,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Единого центра принятия решений в России нет

Он продолжил, что все указы действительно в России издает Путин. Но сегодня он слушает одного о необходимости переговоров, завтра – другого о необходимости ракетных обстрелов Украины. То есть решение он принимает на основе того, кто первым к нему прибежит.

"То Лавров сидит на Бали и говорит, что они за переговоры, за урегулирование. Здесь к нам залетают ракеты буквально через несколько часов. Несогласованность и управление, как они называют, военной операцией, в ручном режиме", – отметил эксперт Украинского института будущего.

Ступак объяснил, как россияне выбирают тактику войны против Украины: смотрите видео

Тактика ударов и паузы между ними

По его словам, изменение целей, переход от энергетических объектов к газовым связан с тактикой и стратегией россиян. Они сначала били, потом была пауза для проведения разведки и доразведки, отработка задач корректировщиков огня в Украине. Корректировщики должны проверить масштаб разрушений и масштабов восстановлений и отправить эти данные россиянам.

То есть определенный период времени тратится на такую не бюрократию, а разведку, доразведку. Здесь 15 ноября к нам прилетело около 100 ракет, а меньше, чем через 48 часов прилетают другие. Я так понимаю, что они не успели сделать доразведку по энергетическим объектам, но было указание не прекращать обстрелы,

– подчеркнул Ступак.

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