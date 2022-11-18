Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, чи зможуть росіяни зруйнувати газові артерії.
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Тактика сорому і блеф
Ступак розповів, що слова Пєскова про те, що київська влада винна в тому, що українці без світла й води – це продовження тактики сорому. Росіяни обрали її і вже не можуть змінити. Вони продовжують використовувати блеф, як і раніше про "другу армію світу", "зброю аналоговнет" тощо.
Їм удавалось це, і, можливо, в них є розуміння, що їм і надалі це вдаватиметься,
– зазначив колишній співробітник СБУ.
Єдиного центру прийняття рішень у Росії немає
Він продовжив, що всі укази дійсно в Росії видає Путін. Але сьогодні він слухає одного про необхідність перемовин, завтра – іншого про необхідність ракетних обстрілів України. Тобто, рішення він приймає на основі того, хто першим до нього прибіжить.
"То Лавров сидить на Балі і каже, що вони за перемовини, за врегулювання. То тут до нас залітають ракети буквально за декілька годин. Неузгодженість і керування, як вони називають, військовою операцією, в ручному режимі", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.
Ступак пояснив, як росіяни обирають тактику війни проти України: дивіться відео
Тактика ударів і паузи між ними
За його словами, зміна цілей, перехід від енергетичних об'єктів до газових пов'язані з тактикою і стратегією росіян. Вони спочатку били, потім була пауза для проведення розвідки й дорозвідки, відпрацювання завдань коригувальників вогню в Україні. Коригувальники мають перевірити масштаб руйнувань і масштаб відбудов і відправити ці дані росіянам.
Тобто, певний період часу витрачається на таку не бюрократію, а розвідку, дорозвідку. Тут 15 листопада до нас прилетіло близько 100 ракет, а менше, ніж за 48 годин прилітають інші. Я так розумію, що вони не встигли зробити дорозвідку по енергетичних об'єктах, але була вказівка не припиняти обстріли,
– наголосив Ступак.
Ракетні обстріли України: останні новини
- Росія восени 2022 року масовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це ситуація з електроенергією в Україні критична й з'являються повідомлення про можливий блекаут.
- Україна приєдналася до розслідування падіння ракети в Польщі, яке сталося 15 листопада. Українські експерти вже працюють на місці трагедії.
- Атаки на енергетичні об'єкти впливають на роботу всієї системи, через що і відбуваються відключення. Насправді після включення напруга в мережі зростає, що допомагає енергосистемі поратись з наслідками.