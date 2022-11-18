Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, чи зможуть росіяни зруйнувати газові артерії.

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Тактика сорому і блеф

Ступак розповів, що слова Пєскова про те, що київська влада винна в тому, що українці без світла й води – це продовження тактики сорому. Росіяни обрали її і вже не можуть змінити. Вони продовжують використовувати блеф, як і раніше про "другу армію світу", "зброю аналоговнет" тощо.

Їм удавалось це, і, можливо, в них є розуміння, що їм і надалі це вдаватиметься,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Єдиного центру прийняття рішень у Росії немає

Він продовжив, що всі укази дійсно в Росії видає Путін. Але сьогодні він слухає одного про необхідність перемовин, завтра – іншого про необхідність ракетних обстрілів України. Тобто, рішення він приймає на основі того, хто першим до нього прибіжить.

"То Лавров сидить на Балі і каже, що вони за перемовини, за врегулювання. То тут до нас залітають ракети буквально за декілька годин. Неузгодженість і керування, як вони називають, військовою операцією, в ручному режимі", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

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Тактика ударів і паузи між ними

За його словами, зміна цілей, перехід від енергетичних об'єктів до газових пов'язані з тактикою і стратегією росіян. Вони спочатку били, потім була пауза для проведення розвідки й дорозвідки, відпрацювання завдань коригувальників вогню в Україні. Коригувальники мають перевірити масштаб руйнувань і масштаб відбудов і відправити ці дані росіянам.

Тобто, певний період часу витрачається на таку не бюрократію, а розвідку, дорозвідку. Тут 15 листопада до нас прилетіло близько 100 ракет, а менше, ніж за 48 годин прилітають інші. Я так розумію, що вони не встигли зробити дорозвідку по енергетичних об'єктах, але була вказівка не припиняти обстріли,

– наголосив Ступак.

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