Це в інтересах США: як прихід Трампа може змінити співпрацю Росії, КНДР та Китаю

Під час своєї каденції Дональд Трамп докладатиме максимум зусиль, аби розірвати партнерські відносини між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю, яка вже залучила свої війська у війну проти України.

Втім, для цього новообраному президенту США потрібна Україна. У розмові з 24 Каналом генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив, які будуть дії Трампа на посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Цікаво Які країни найбільше постраждають від політики Трампа

Як діятиме Трамп

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, Трамп залучить потужні засоби, щоб змусити Кім Чен Ина припинити підтримку Росії. Для того, щоб нейтралізувати посилення співпраці між Москвою та Пхеньяном необхідно діяти комплексно.

Зокрема, ЗСУ повинні тиснути на полі бою, щоб північнокорейці зазнавали втрат, які призведуть до відмови від активної участі. Також важливо залучити Південну Корею, яка зацікавлена у послабленні позиції КНДР.

Важливо! Попри те, що війна в Україні справді зміцнила партнерство Росії, Китаю, КНДР та Ірану, експерти з міжнародної політики кажуть, що ці країни не є природними союзниками й мають багато суперечностей між інтересами одне одного. Однак бажання протистояти американській перевазі на світовій арені насправді є потужним стимулом для союзу диктаторів.

Цікаво, що Китай, який також продовжує співпрацю з Росією, відхрестився від історії із залученням військ з КНДР, відмовившись будь-яким чином коментувати. А згодом Сі Цзіньпін взагалі заявив, що формуватиме позицію деескалації, адже залучення до війни проти України північнокорейських військових – це пряма ескалація з боку Росії.

Все через те, що посилення співпраці між КНДР та Росією стратегічно невигідне Китаю, тому що вони фактично формують мілітарний блок. Пекін хотів би домінувати й над Москвою, й Пхеньяном,

– зазначив Маломуж.

За його словами, Пекін нібито показує свій нейтралітет, але політично, оперативно й стратегічно діятиме так, щоб КНДР орієнтувалася на Китай і не вглиблювалася в реальну військову складову агресивних дій Росії.

Китай зараз вичікує, а потім вже вступить як миротворець й координатор мирного процесу. Однак Трамп цього не дозволить. Тут уже гра вестиметься на рівні геополітичних безпекових інтересів,

– додав генерал армії.

Важливо, щоб всі прийшли до консенсусу й США, і Європа, й Китай до спільного знаменника, як припинить війни, як установить новий світопорядок, як натиснути на Путіна, щоб нього не було шансу.