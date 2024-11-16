Это в интересах США: как приход Трампа может изменить сотрудничество России, КНДР и Китая

Во время своей каденции Дональд Трамп будет прилагать максимум усилий, чтобы разорвать партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, которая уже вовлекла свои войска в войну против Украины.

Впрочем, для этого новоизбранному президенту США нужна Украина. В разговоре с 24 Каналом генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, какие будут действия Трампа на усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Интересно Какие страны больше всего пострадают от политики Трампа

Как будет действовать Трамп

По мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, Трамп привлечет мощные средства, чтобы заставить Ким Чен Ына прекратить поддержку России. Для того чтобы нейтрализовать усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном необходимо действовать комплексно.

В частности, ВСУ должны давить на поле боя, чтобы северокорейцы несли потери, которые приведут к отказу от активного участия. Также важно привлечь Южную Корею, которая заинтересована в ослаблении позиции КНДР.

Важно! Несмотря на то, что война в Украине действительно укрепила партнерство России, Китая, КНДР и Ирана, эксперты по международной политике говорят, что эти страны не являются естественными союзниками и имеют много противоречий между интересами друг друга. Однако желание противостоять американскому превосходству на мировой арене на самом деле является мощным стимулом для союза диктаторов.

Интересно, что Китай, который также продолжает сотрудничество с Россией, открестился от истории с привлечением войск из КНДР, отказавшись каким-либо образом комментировать. А потом Си Цзиньпин вообще заявил, что будет формировать позицию деэскалации, ведь привлечение к войне против Украины северокорейских военных – это прямая эскалация со стороны России.

Все потому, что усиление сотрудничества между КНДР и Россией стратегически невыгодно Китаю, потому что они фактически формируют милитарный блок. Пекин хотел бы доминировать и над Москвой, и Пхеньяном,

– отметил Маломуж.

По его словам, Пекин якобы показывает свой нейтралитет, но политически, оперативно и стратегически будет действовать так, чтобы КНДР ориентировалась на Китай и не углублялась в реальную военную составляющую агрессивных действий России.

Китай сейчас выжидает, а потом уже вступит как миротворец и координатор мирного процесса. Однако Трамп этого не позволит. Здесь уже игра будет вестись на уровне геополитических интересов безопасности,

– добавил генерал армии.

Важно, чтобы все пришли к консенсусу и США, и Европа, и Китай к общему знаменателю, как прекратит войны, как установит новый миропорядок, как нажать на Путина, чтобы у него не было шанса.