Угорщина заслуговує на владу, що не сидить у кишенях Путіна: інтерв'ю з угорською євродепутаткою

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Угорський прем'єр Віктор Орбан, який "прославився" проросійською позицією, своїми діями наклав антиукраїнське клеймо та тінь ледь не на всіх угорських громадян. Він відомий підтримкою тісних відносин із російським диктатором Путіним. Протягом 2022 року його уряд виступав проти посилення санкційного тиску на Росію та будь-якої підтримки Києва.

Утім, не всі політики Угорщини схвалюють подібні дії офіційного Будапешта.

Як насправді Угорщина підтримує Україну, чи притаманний імперіалізм сучасним угорцям та які шанси має опозиція – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу співзасновниці угорської опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех.

– заступниця голови проєвропейської політичної групи Європарламенту Renew Europe, угорська євродепутатка з 2019 року. Членкиня комітету закордонних справ та комітету з питань бюджету. У 2017 році стала співзасновницею угорської центристської опозиційної партії "Моментум".Партія, яку очолює Каталін Чех, переконана в необхідності підтримки України у війні проти агресора. Минулого року лідери цієї політсили зібрали кошти на енергообладнання для українців, а потім приїжджали з візитом до України, аби все передати та узгодити з українською владою подальші спільні ініціативи.



Каталін Чех / фото Reddit

До теми Гроші для Угорщини досі заблоковані: що отримав Орбан після розблокування коштів для України

Як державні ЗМІ Угорщини стали рупором Кремля та як насправді угорці ставляться до України

Угорський прем'єр Віктор Орбан блокує допомогу для України або ж постійно ускладнює ухвалення рішень на користь України. Як насправді таку неприхильність до Києва з боку Орбана сприймають звичайні угорці?

Мені дуже прикро спостерігати, наскільки сильно російська пропаганда проникла в угорську суспільну полеміку. Дуже важко знайти неупереджену інформацію про те, чому для нас так важливо допомагати Україні, тому що державні ЗМІ Орбана фактично стали рупором Russia Today або Sputnik.

Але навіть за умови дезінформації я б сказала, що більшість угорців співпереживають Україні. Якщо я просто згадаю, як тепло ми приймали біженців, які приїхали під час війни. Це було для нас головним людським обов'язком. Також, я гадаю, що, якби люди більше чули про те, наскільки наша власна безпека залежить від безпеки України, я впевнена, що вони виступили б проти такої політики уряду.

Це робить ЄС слабшим, це робить Угорщину менш безпечною, а також допомагає агресору Владіміру Путіну виступати проти хоробрих українців, які захищають свою батьківщину.

Загалом, із Ваших спостережень, як угорці сприймають війну Росії проти України?

Коли почалася війна, я гадаю, що багато хто з нас, угорців, у це не вірив, як і багато інших європейців. Нам було дуже важко зрозуміти, що це означає для нашої безпеки, коли така жахлива війна розгортається по сусідству з нами.

Відвідуючи Україну під час війни, моя політична партія неодноразово збирала пожертви для України, зокрема електрогенератори, коли не було електропостачання. Також ми регулярно підтримували зв'язок з угорською меншиною, яка живе біля кордонів.

Ці історії просто жахливі. І хто б не почув про них, про глибину страждань і про те, скільки хоробрості потрібно для спротиву, гадаю, кожен зрозуміє, що це дуже серйозна проблема. Я сподіваюся, що люди не забувають, що це також стосується і нас, угорців.

Звичайно, в уряді дуже упереджено ставляться до Росії, але я вірю, що середньостатистичний угорський громадянин кращий за це та розуміє глибину небезпеки. І якби прийшов час обирати, він би обрав сторону нашої власної безпеки й безпеки України.



Каталін Чех у перші дні вторгнення Росії була в Україні / фото з соцмережі Х політикині

Активізація 7 статті та заблоковані 20 мільярдів євро: Орбан має грати за правилами ЄС

Нещодавно Європарламент проголосував за резолюцію, де закликав Раду ЄС активізувати статтю 7 проти Будапешта. На вашу думку, чи є потреба в тому, аби обмежити право голосу угорського уряду?

Відколи Віктор Орбан перебуває у владі, він весь час порушує верховенство права, порушує європейське законодавство, і понад п'ять років проти нього в Раді ЄС триває процес за статтею 7. І я гадаю, що нині саме час розглянути питання про голосування з цього приводу.

Якщо інші члени Ради не переконані, що проблеми з верховенством права вирішені, то дійсно, є санкція згідно з європейським законодавством, якої потрібно дотримуватися, якщо ви – спільнота верховенства права. Отже, якщо парламент підтримав цю резолюцію суттєвою більшістю голосів, я сподіваюся, що Рада ЄС діятиме відповідально.

20 мільярдів євро для Будапешта з європейських фондів досі залишаються заблоковані через порушення демократії та верховенства права. Як це сприймає угорське населення та, на Вашу думку, коли ці кошти мають бути розблоковані?

Кожна європейська країна повинна відповідати певним критеріям, щоб отримати доступ до грошей. Кожна країна, окрім Угорщини, досягла в цьому успіху. Тому я гадаю, що Угорщина просто повинна наслідувати цей приклад, як і всі інші.

Ми повинні поважати закони та критерії, і якщо вони будуть цілком дотримані, тоді ми зможемо отримати гроші. Якщо ви член клубу, якщо ви користуєтеся певними перевагами, спільним ринком, захистом, ви також повинні дотримуватися тих самих процесів. Це не щось особливе.

Є два дуже різних обличчя Угорщини й два дуже різних погляди на європейські проблеми. Один — це, звичайно, погляд Орбана, який вірить у слабку Європу, яка схожа на вільну торговельну зону, але зрештою є слабкою і нездатна захистити своїх громадян. Це та Європа, яка ближче до уяви Владіміра Путіна. І є інша частина Угорщини, та частина, за яку я борюся, — це проєвропейська Угорщина, яка знає і розуміє, що для нашої безпеки та процвітання важливо бути членом сильного Європейського Союзу з сильними законами, сильними повноваженнями та сильним способом захисту громадян, навіть якщо цей захист має діяти проти їхнього власного уряду.

Я сподіваюся, що з часом ми зможемо проломити пропагандистську стіну та дійсно зможемо пояснити всім, що сильна Європа в їхніх інтересах, а європейські закони захищають наших громадян. Ось чому ми наполягаємо на тому, щоб Орбан поважав європейське законодавство, і тільки після цього він зможе отримати доступ до грошей.



Каталін Чех вірить, що угорцям до снаги зламати стіну пропаганди Орбана / фото European Parliament

Напередодні саміту ЄС у грудні Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Будапешта. На вашу думку, чи всі потрібні реформи провела Угорщина?

Я завжди говорила, і моя партія завжди представляла дуже послідовну позицію з цього питання, що тільки тоді ми зможемо розблокувати гроші для Будапешта, для Орбана, коли критерії будуть сповна виконані.

Дуже просто побачити, що цього не було досягнуто до засідання Європейської Ради; незалежні органи влади, незалежні експерти також підтверджують цю тезу.

Досягнення Україною початку процесу вступу до ЄС – це великий та історичний успіх, і я дуже рада, що Орбан тоді вирішив сходити до туалету.

Але все ж таки цей успіх не звільняє Єврокомісію від відповідальності за порушення закону, тому що укладати угоду через порушення закону суперечить тому, що вона повинна робити та як укладати договори. Ось чому нам потрібно реформувати ЄС, щоб кожна окрема країна-член не повинна була надати свою згоду. Тільки тоді ми зможемо уникнути ситуацій, у яких ми опинилися.

Боротьба буде важка: чи має угорська опозиція шанси

У 2022 році Європарламент оголосив Угорщину автократією. На вашу думку, які нині реальні шанси в угорської опозиції щось змінити?

Звичайно, з кожними виборами стає все важче і важче, але я не втрачаю надії, тому що знаю, що угорський народ давав відсіч ще більш жорстким режимам у минулому.



Каталін Чех протистоїть партії Орбана в Угорщині / фото hungarytoday.hu

І я також бачу, що в нашого народу є сила і міць; це народ, який хоче жити в демократії, який хоче жити в європейській країні, який не хоче, щоб його вигнали з Європейського Союзу після стількох десятиліть фактичної боротьби за приналежність до цього альянсу.

Боротьба буде важка, але ми настроєні більш рішуче, ніж будь-коли раніше, тому що знаємо, що зміна угорського керівництва не лише слугує фундаментальним і життєво важливим інтересам угорських громадян, а й допомагає зробити наш Європейський Союз сильнішим.

Зараз це також міжнародне питання – потрібно мати в Угорщині керівництво, яке не перебуває в кишенях Владіміра Путіна, а підтримує свободу, демократію і європейські цінності та принципи.

Серед угорських політиків із проукраїнською позицією є також і мер Будапешта Гергель Корачонь. Як ви оцінюєте його перспективи?

Я дуже пишаюся тим, що моя партія "Моментум" підтримала мера Гергеля, який очолив владу в столиці – Будапешті.

Я вважаю, що його обрання стало фундаментальним проривом для всіх нас, угорців, які живуть у свободі. Це дійсно дало нам багато надії на те, що зміни в країні стануть можливими.

Він чудово впорався з керуванням Будапештом у дуже ворожому середовищі. Ми раді підтримати його передвиборчу кампанію, тому що я дійсно вважаю, що це ліберальне, стійке, орієнтоване на людину лідерство, яке він забезпечує, – це те, що ми повинні запропонувати всій країні як приклад можливого майбутнього.



Гергель Корачонь (по центру) разом із мерами країн Вишеградської четвірки з візитом на Київщині, січень 2023 рік / фото з телеграм-каналу Анатолія Федорука

Ультраправі з божевільними заявами та вибори до Європарламенту

Нещодавно лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що в разі поразки України Угорщина могла б претендувати на Закарпаття. На вашу думку, чи дійсно такий імперіалізм настільки притаманний сучасним угорцям?

Крайні праві завжди здатні вигадувати несподівані та божевільні ідеї. Я не зовсім впевнена, як це коментувати. Звичайно, моя партія справді вірить у територіальну цілісність України, і я відчуваю себе досить дивно, коли мені доводиться говорити ці слова.

Але я б радше сподівалась, що Україна поверне собі свою територію після перемоги у війні з Путіним. І це те прагнення, заради якого ми повинні підтримувати Україну.

У Європі нині можна спостерігати надзвичайне зростання прихильності до ультраправих чи ультралівих партій. З огляду на це чи є у вас занепокоєння, що після виборів кількість популістів у Європарламенті зросте? І як це може вплинути на підтримку України?

Так, це будуть важкі вибори для європейських партій, тому що у світі відбувається багато змін і нестабільності. І, звичайно, люди стурбовані зміною клімату, війною, мінливими економічними перспективами. І я думаю, що ці страхи цілком обґрунтовані.



Каталін Чех не вірить у майбутнє популістів та ультраправих чи ультралівих / фото офісу політикині

Але єдине, що ми повинні дуже чітко пояснити під час кампанії, – це те, що рішення ніколи не приходять від крайніх партій. І справді, центр – це місце, де ви можете робити хороші речі та досягати результатів. Ми вже багато чого досягли в цьому циклі у Європі, наприклад це Фонд відновлення, кліматичні цілі, допомога для людей, які перебувають під гнітом у власних країнах, допомога Україні, допомога нашій власній безпеці.

Це дуже хороша основа, на якій можна будувати майбутнє, і я гадаю, що ми просто зобов'язані донести ці ідеї до людей. Якщо ми розуміємо вашу проблему і ми тут, щоб допомогти вам, ми можемо зробити це краще, ніж популістичні праві, в іншому випадку загальний європейський проєкт може опинитися під загрозою.

Ось чому для нас важливо боротися та відстоювати сильну Європу, яка також відповідає інтересам повсякденного життя людей.