"Боями надзвичайно складно": як Україна може повернути всі втрачені території

У "Легіоні Свободи" допустили "заморожування" війни в Україні по лінії фронту, звернувши увагу на підхід азербайджанців у розв'язанні конфліктів: втративши Нагірний Карабах наприкінці 20 століття, країна дочекалася слушного моменту, аби повністю його повернути.

В історії дійсно було багато схожих випадків, тому не варто зарікатися. У ситуації з Україною, як припустив 24 Каналу військовий експерт Петро Черник, військовим шляхом можна витіснити росіян до кордонів 24 лютого 2022 року, але повністю деокупувати територію у такий спосіб навряд вдасться.

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Як Україна може повернути всі території

Найімовірніше, на думку військового експерта, Україна зможе військовими діями повернути територію, окуповану після початку повномасштабного вторгнення Росії – лівобережжя Херсонщини, Запоріжжя, частини Донецької та Луганської областей – але аж ніяк не вийти на кордони 1991 року.

Маленьку Авдіївку росіяни намагалися захопити понад 10 років, починаючи з 2014 року й не шкодуючи особового складу та техніки. Відтак складно уявити, скільки Україні потрібно бомб та іншої зброї, щоб пройти укріплений Донецьк.

Боями надзвичайно складно повернути. Повернення всіх наших територій можливе лише при повному "обсипанні" режиму (Владіміра Путіна – 24 Канал), а бажано при повному розвалі Росії. А як буде в реальності? Ми в такій історичній точці, що ніхто не спроможний її передбачити,

– підкреслив Петро Черник.

Що говорять про ймовірність "заморозки" війни

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на неприпустимості зупинки війни, закликавши до реалізму та єдності з партнерами. Він висловився проти повторення ситуації після 2014 року, коли конфлікт на Сході України "заморозився".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "заморожування" конфлікту дасть можливість Росії підготуватися до нового етапу війни. Таке рішення не призведе ні до чого хорошого. У країни-агресорки з'явиться можливість зафіксувати свій "непрограш".

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Кремлі були б "дуже раді" заморозити війну, змусивши Україну визнати тимчасово захоплені території російськими. Утім, наша держава цього не допустить.

Після розвалу СРСР Вірменія та її сусід двічі воювали через Нагірний Карабах, який офіційно є автономною областю Азербайджану. Вперше гарячі зіткнення відбулися у 1992 – 1994 роках, але порозуміння між двома країнами не вдалося досягнути. Почекавши понад 25 років, у вересні 2020 року азербайджанська армія почала наступ у Нагірний Карабах та врешті-решт повернула територію собі.