"Боями чрезвычайно сложно": как Украина может вернуть все утраченные территории

В "Легионе Свободы" допустили "замораживание" войны в Украине по линии фронта, обратив внимание на подход азербайджанцев в разрешении конфликтов: потеряв Нагорный Карабах в конце 20 века, страна дождалась подходящего момента, чтобы полностью его вернуть.

В истории действительно было много похожих случаев, поэтому не стоит зарекаться. В ситуации с Украиной, как предположил 24 Каналу военный эксперт Петр Черник, военным путем можно вытеснить россиян до границ 24 февраля 2022 года, но полностью деоккупировать территорию таким образом вряд ли удастся.

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Как Украина может вернуть все территории

Вероятнее всего, по мнению военного эксперта, Украина сможет военными действиями вернуть территорию, оккупированную после начала полномасштабного вторжения России – левобережья Херсонщины, Запорожье, части Донецкой и Луганской областей – но никак не выйти на границы 1991 года.

Маленькую Авдеевку россияне пытались захватить более 10 лет, начиная с 2014 года и не жалея личного состава и техники. Поэтому сложно представить, сколько Украине нужно бомб и другого оружия, чтобы пройти укрепленный Донецк.

Боями чрезвычайно сложно вернуть. Возвращение всех наших территорий возможно только при полном "осыпании" режима (Владимира Путина – 24 Канал), а желательно при полном развале России. А как будет в реальности? Мы в такой исторической точке, что никто не способен ее предсказать,

– подчеркнул Петр Черник.

Что говорят о вероятности "заморозки" войны

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил недопустимости остановки войны, призвав к реализму и единству с партнерами. Он высказался против повторения ситуации после 2014 года, когда конфликт на Востоке Украины "заморозился".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "замораживание" конфликта даст возможность России подготовиться к новому этапу войны. Такое решение не приведет ни к чему хорошему. У страны-агрессора появится возможность зафиксировать свой "непроигрыш".

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Кремле были бы "очень рады" заморозить войну, заставив Украину признать временно захваченные территории российскими. Впрочем, наше государство этого не допустит.

После развала СССР Армения и ее сосед дважды воевали из-за Нагорного Карабаха, который официально является автономной областью Азербайджана. Впервые горячие столкновения произошли в 1992 – 1994 годах, но понимания между двумя странами не удалось достичь. Подождав более 25 лет, в сентябре 2020 года азербайджанская армия начала наступление в Нагорный Карабах и в конце концов вернула территорию себе.