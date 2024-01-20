У свіжому інтерв'ю для французьких журналістів Єрмак наголосив на неприпустимості зупинки війни, закликавши до реалізму та єдності з партнерами. Він висловився проти повторення ситуації після 2014 року, коли конфлікт на Сході України "заморозився".
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Військові потребують підмоги
Єрмак відзначив, що українські військові скаржаться на нестачу людських та матеріальних ресурсів, що ускладнює можливість наступу. Він висловив занепокоєння щодо стану солдатів, багато з яких не залишали передову протягом двох років.
Ситуація складна, але мотивація нашого народу та воїнів висока. Ми боремося за виживання, за свою землю, за перемогу, в яку віримо,
– заявив Єрмак.
Глава ОПУ також повідомив, що уряд та Генштаб ЗСУ активно працюють над новим законопроєктом про мобілізацію, який незабаром буде представлено у Верховній Раді. Це має зміцнити обороноздатність країни та допомогти військовим на фронті.
За словами Єрмака, наша держава залишається непохитною у своїй відданості досягненню миру, але лише на умовах повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності. Посадовець акцентує, що будь-які спроби заморозити війну будуть розглядатися як неприйнятні компроміси.
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Високий моральний дух та рішучість українського народу та армії, за словами Єрмака, є ключовими факторами, які допоможуть країні продовжувати протистояти агресії та відстояти свої права на міжнародній арені.
Чи можливі переговори з Росією
- Усе частіше в інформаційному полі виринають розмови про можливі переговори між Києвом та Москвою. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що діалог почнеться у той момент, коли Росія вже зазнає тактичних поразок.
- За його словами, також можливі переговори, в рамках яких Росія має відмовитися від ядерної зброї. Власне, це означатиме стовідсотково, що країна-терористка зазнала глобальної поразки.
- Крім того, стосовно цього питання висловлювався міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він констатував, що діалог може початися, коли наша держава почуватиметься стійкіше на полі бою.