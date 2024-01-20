Сучасна війна – війна технологій. І чимало важливої роботи на полі бою виконують дрони. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко.
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"Війна – достатньо дорога штука. Якщо казати про вартість: дрон, наприклад, FPV в середньому коштує біля 500 доларів. Танк коштує біля 3 мільйонів доларів. Одного дрона буде недостатньо для того, щоб повністю знищити танк, але десь три дрони на один танк – півтори тисячі доларів і 3 мільйони – можна порахувати", – зазначив військовий.
Робота дронів на полі бою
Засоби БпЛА вкрай ефективні на полі бою у ліквідації противника та його техніки. Вони економічно набагато дешевші, ніж певні вогневі засоби.
"Звісно, додатково є навантаження – це обладнання, яке ми використовуємо, вартість боєприпасу, також утримання військовослужбовців, які безпосередньо воюють на передній лінії, забезпечення логістики, палива і багато чого іншого. Потужні результати роботи дронів та артилерійських засобів дає об'єднаний вогневий вплив", – пояснив Федоренко.
Ба більше – дрони мають свою перевагу в плані багаторазовості застосування. Статистично БпЛА можуть робити 5 – 7 вильотів до того, поки не вийдуть з ладу чи їх не зіб'є ворог.
"Незважаючи на те, що держава робить достатньо багато для того, щоб масштабувати виробництва вдалих зразків всередині нашої держави як розвідувальних, так і ударних дронів, динаміка бойових дій дуже і дуже інтенсивна. За рахунок своїх спроможностей та фінансування, на жаль, держава повністю не може закрити всю потребу фронту на 2024 рік. Тому допомога кожного українця є надзвичайно важлива. Кожна копійка в донаті – це плюс до наближення перемоги через знищення ворогів за рахунок закупівлі необхідної для нас техніки та засобів", – наголосив Федоренко.
Дрони на війні: останні новини
- 18 січня у Санкт-Петербурзі на нафтобазі сталася "бавовна", яку влаштував дрон українського виробництва. Він унікальний тим, що зміг пролетіти 1250 кілометрів вглиб країни-терористки.
- Завдяки безпілотникам українські військові можуть не тільки розвідувати територію та бити по ворогу, але рятувати побратимів. Оператори роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 окремої єгерської бригади вивели двох поранених наших бійців з-під носа росіян.
- Дрони змінили тактику війни. Людський ресурс Росії значно більший, а отже ми маємо знаходити рішення у технологічній зброї.
- Київрада виділила 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів для військових. Загалом минулого року на допомогу силам безпеки та оборони було спрямовано майже 7 мільярдів гривень.