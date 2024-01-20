Оператори роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 окремої єгерської бригади розвідували територію, коли натрапили на двох своїх поранених побратимів. Ті нерухомо лежали серед засніженого поля.

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Гарячий чай і порятунок

У першому випадку евакуювати пораненого військового було складно, адже ворог був занадто близько. Тоді бійцю із дрона скинули пляшку чаю і записку із закликом: "Друже, пий і повзи за дроном". Так, безпілотник вивів військовослужбовця у безпечне місце, де йому на допомогу прийшли товариші.

Порятунок бійця: відео телеграм-канал "Шершні Довбуша"

"Підніми руку"

У другому випадку військовому скинули записку, в якій його попросили підняти руку, якщо він здатен повзти за дроном. Його евакуювали на мінімальній відстані від позицій ворога.

Вивели з-під носа окупантів: відео "Шершні Довбуша"

Дрони змінили тактику війни

За словами генерала-полковника Олександра Сирського, безпілотники відіграють важливу роль на полі бою для обох сторін збройного конфлікту. І Україна, і Росія все частіше використовує дрони для того, аби зменшити втрати серед людей.

Для нашої держави БпЛА неабияк важливі. Людський ресурс у Росії у кілька разів більший. Це означає, що Україна має знаходити рішення у технологічній зброї.

Сирський зазначив, що застосування дронів зменшили масштаб бойових дій з обох боків. Наприклад, наступи на рівні батальйонів – це тепер велика рідкість.

Часом дрони можуть бути ефективніші за артилерію. Вони більш мобільні та дешеві. БпЛА не "втомлюються", а тому можуть виснажувати ворога, змушуючи його завжди бути на сторожі.