Операторы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады разведывали территорию, когда наткнулись на двух своих раненых собратьев. Те неподвижно лежали среди заснеженного поля.

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Горячий чай и спасение

В первом случае эвакуировать раненого военного было сложно, ведь враг был слишком близок. Тогда бойцу с дрона сбросили бутылку чая и записку с призывом: "Друг, пей и ползи за дроном". Так, беспилотник вывел военнослужащего в безопасное место, где ему на помощь пришли товарищи.

Спасение бойца: видео телеграм-канал "Шершни Довбуша"

"Подними руку"

Во втором случае военному сбросили записку, в которой его попросили поднять руку, если он способен ползти за дроном. Его эвакуировали на минимальном расстоянии от позиций врага.

Вывели из-под носа оккупантов: видео "Шершни Довбуша"

Дроны изменили тактику войны

По словам генерала-полковника Александра Сырского, беспилотники играют немаловажную роль на поле боя для обеих сторон вооруженного конфликта. И Украина, и Россия все чаще используют дроны для того, чтобы уменьшить потери среди людей.

Для нашего государства БПЛА очень важны. Человеческий ресурс в России в несколько раз больше. Это означает, что Украина должна находить решение в технологическом оружии.

Сырский отметил, что применение дронов уменьшили масштаб боевых действий с обеих сторон. К примеру, наступления на уровне батальонов – это теперь большая редкость.

Иногда дроны могут быть эффективнее артиллерии. Они более мобильны и дешевые. БПЛА "не устают", а потому могут истощать врага, заставляя его всегда быть на страже.