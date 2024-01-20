Деталі представник Офісу Президента розповів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що переговори можуть початися у той момент, коли Росія вже зазнає тактичних поразок. На території країни-терористки почнуться різноманітні процеси. Зокрема, соціальні напруження та внутрішні бунти.

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Якщо ж говорити про переговори, у яких Росія має відмовитися від ядерної зброї, це означатиме, що країна-терористка зазнала глобальної поразки. Вона вже не може домінувати у глобальному політичному процесі та не має жодних ресурсів. Також на цьому етапі Росію необхідно позбавити права вето у Радбезі ООН.

Що про переговори казав Кулеба

Раніше можливість переговорів України з Росією прокоментував Дмитро Кулеба. Глава МЗС України сказав, що це може статися, коли наша держава почуватиметься сильнішою на полі бою. Для цього ЗСУ потрібно надати більше зброї.

Кулеба зауважив, що світові краще зробити це зараз, аніж потім зупиняти Росію у різних частинах світу. Також глава МЗС наголосив: Україна ніколи не здасться Росії. Якщо у нас не буде зброї, ми воюватимемо лопатами.

Росію слід позбавити ядерної зброї

Іван Гаврилюк – заступник міністра оборони України – зауважив, що всі війни завершуються підписанням певних документів. Вочевидь, війна Росії з Україною не стяне винятком.

Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має включати пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава є загрозою для світу, – наголосив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони переконаний, що у країни-терористки необхідно забрати ядерну зброю. Росія – загроза для усього світу.